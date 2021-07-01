بطولة ويمبلدون: بارتي تعاني مجدداً قبل التأهل بصحبة مدفيديف وزفيريف

غلين كيرك ا ف ب

الاسترالية اشلي بارتي خلال مباراتها والروسية انا بلينكوفا في الدور الثالث لبطولة ويمبلدون في كرة المضرب، ويمبلدون، جنوب غرب لندن في 1 تموز/يوليو 2021

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لندن (أ ف ب)

حجزت الأسترالية آشلي بارتي المصنفة أولى بطاقتها الى الدور الثالث لبطولة ويمبلدون الإنكليزية، ثالثة البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، بصحبة الروسي أندري مدفيديف والألماني ألكسندر زفيريف المصنفين ثانياً ورابعاً عند الرجال، وذلك بفوزها الخميس على الروسية آنا بلينكوفا 6-4 و6-3.

وخلافاً لمباراتها الأولى التي خسرت فيها مجموعة أمام الإسبانية كارلا سواريس نافارو في مستهل رحلتها نحو تحقيق حلمها بأن تصبح أول أسترالية تتوج بلقب ويمبلدون منذ إيفون غولاغونغ عام 1980، حسمت بارتي المباراة بمجموعتين لكن ذلك لا يعني بأنها لم تواجه صعوبة، إذ ارتكبت العديد من الأخطاء المزدوجة على الإرسال والأخطاء المباشرة.

وكشفت بارتي بعد اللقاء أن بلينكوفا "جعلتني أعاني. لو ذهبت بعض النقاط في اتجاه مغاير (أي لصالح الروسية)، لكانت القصة مختلفة"، لكنها نجحت في تخطي عقبة بلينكوفا والخروج منتصرة من أول مواجهة لها مع الروسية البالغة 22 عاماً والمصنفة 89 عالمياً.

ووجدت بارتي نفسها متخلفة في مستهل المجموعة الأولى صفر-2، لكنها حافظت على رباطة جأشها وردّت لتدرك التعادل 2-2، ومن ثم وبعدما تبادلت اللاعبتان كسر إرسال بعضهما ليتعادلان 4-4، حسمت الأسترالية الشوطين التاليين وأنهت المجموعة لصالحها.

وتبادلت اللاعبتان الأدوار في مستهل المجموعة الثانية، إذ تقدمت بارتي 2-صفر قبل أن ترد الروسية بقوة بحسمها الأشواط الثلاثة التالية.

لكن بارتي ردت مجدداً وحسمت الشوطين التاليين لصالحها ثم أنقذت أربع فرص للروسية من أجل انتزاع الشوط على إرسال المصنفة أولى، لتتقدم 5-3 قبل أن تنتزع الشوط التاسع على إرسال منافستها، منهية المجموعة 6-3 والمباراة في ساعة و30 دقيقة.

ولم يسبق للأسترالية البالغة 25 عاماً والفائزة بلقب وحيد كبير في مسيرتها حتى الآن (رولان غاروس عام 2019)، أن ذهبت أبعد من الدور الرابع في البطولة الإنكليزية وذلك مرة واحدة فقط من أصل أربع مشاركات سابقة في القرعة الرئيسية (من دون حسبان التصفيات).

وتلتقي الأسترالية القادمة من مشاركة مخيبة في رولان غاروس حيث اضطرت للانسحاب في الدور الثاني بسبب الإصابة، في الدور الثالث التشيكية كاتيرينا سينياكوفا الفائزة بدورها على الأميركية كوكو فانديفيغه 4-6 و6-2 و6-2.

وتأهلت أيضاً الى الدور الثالث التشيكية باربورا كرايتشيوكوفا (17 عالميًا) حاملة لقب بطولة رولان غاروس على حساب الالمانية أندريا بيتكوفيتش 7-5، 6-4، ولحقت بها وصيفتها الروسية أناستازيا بافليوتشنكوفا بفوزها على التشيكية كريستينا بليشكوفا 6-3، 6-3.

وودعت اليونانية ماريا ساكاري (18 عالميًا) التي بلغت نصف نهائي رولان غاروس، من الدور الثاني بعد سقوطها امام الاميركية شيلبي رودجرز (46 عالميًا) 7-5، 6-4.

وبلغت الدور ذاته الأميركية كوري غوف العشرون بفوزها على الروسية إيلينا فيسنينا 6-4 و6-3، واللاتفية يلينا اوستابانكو بطلة رولان غاروس لعام 2017 التي وصلت الى نصف نهائي البطولة الإنكليزية عام 2018، بفوزها على الروسية داريا كاساتكينا 6-1 و3-6 و8-6.

- تأهل سهل لمدفيديف وزفيريف -

ولدى الرجال، لم يجد مدفيديف صعوبة تذكر في حجز بطاقته الى الدور الثالث، وهو أقصى ما وصل اليه في البطولة الإنكليزية خلال ثلاث مشاركات سابقة، بفوزه على الإسباني كارلوس ألكاراس الـ75 عالمياً 6-4 و6-1 و6-2.

وقال مدفيديف الذي وصل في بداية الموسم الى نهائي بطولة أستراليا المفتوحة قبل ان ينتهي مشواره في البطولة الكبرى التالية عند ربع نهائي رولان غاروس، إنه "في روسيا يقولون أن الثالثة ثابتة"، في إشارة منه لوصوله الى الدور الثالث للمرة الثالثة توالياً بعدما خرج من الدور الثاني في مشاركته الأولى عام 2017 (لم يتأهل من التصفيات في محاولته الأولى عام 2016).

ويلتقي ابن الـ25 عاماً في الدور التالي الكرواتي مارين سيليتش وصيف بطل 2017 أو الفرنسي بنجامان بونزي.

ولم يترك مدفيديف الخميس أي فرصة لمنافسه الإسباني البالغ 18 عاماً رغم المؤازرة الجماهيرية التي حظي بها الأخير الذي يعد بمستقبل واعد.

ورأى الروسي أن ألكاراس "لاعب رائع وحتى أني تفاجأت في المجموعة الأولى وبالطريقة التي قاتل بها على العشب الذي لا يعتبر من الملاعب المفضلة لديه".

ويخوض مدفيديف البطولة الإنكليزية بمعنويات مرتفعة بعد فوزه الأسبوع الماضي في مايوركا بلقبه الأول على الإطلاق على الملاعب العشبية، والحادي عشر في مسيرته بالمجمل.

وعلى غرار مدفيديف، لم يجد زفيريف صعوبة أيضاً في حجز بطاقته الى الدور الثالث بفوزه على الاميركي تنس ساندغرين 7-5 و6-2 و6-3.

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ويطمح الالماني لتحسين نتائجه في ويمبلدون حيث حقق افضلها في العام 2017 عندما بلغ الدور ثمن النهائي، فيما ودّع من الدور الثالث في 2018 والاول عام 2019، علمًا ان نسخة العام الماضي ألغيت بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا.

ويلتقي زفيريف تاليًا مع أحد الاميركيين تايلور فريتز (40 عالميًا) او ستيف جونسون (74).

وتوقفت المباراة قرابة 15 دقيقة على الملعب الرئيسي "سنتر كورت" من أجل إغلاق السقف بسبب الامطار.

وقال زفيريف الذي بلغ نصف نهائي رولان غاروس في وقت سابق هذا الشهر "لعبت جيدًا على ارض الملعب. عندما كان السقف مفتوحًا ومن ثم مغلقًا".

وتأهل الى الدور ذاته الإيطالي الشاب ماتيو بيريتيني السابع بفوزه على الهولندي بوتيك فان دي زاندشخولب 6-3 و6-4 و7-6 (7-4)، فيما نجا الاسباني روبرتو باوتيستا-أغوت المصنف عاشرًا عالميًا من خروج مبكر بعد أن حقق فوزًا مثيرًا على الصربي ميومير كيمانوفيتش 6-3 و6-3 و6-7 (3-7) و3-6 و6-3.

© 2021 AFP