بطولة ويمبلدون: زفيريف وكرايتشيكوفا الى الدور الثالث وخروج ساكاري

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لندن (أ ف ب)

بلغ الالماني ألكسندر زفيريف المصنف السادس عالميًا الدور الثالث من بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الاربع الكبرى في كرة المضرب، بفوزه على الاميركي تنس ساندغرين 7-5، 6-2، 6-3 الخميس.

ويطمح الالماني لتحسين نتائجه في ويمبلدون حيث حقق افضلها في العام 2017 عندما بلغ الدور ثمن النهائي، فيما ودّع من الدور الثالث في 2018 والاول عام 2019، علمًا ان نسخة العام الماضي ألغيت بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا.

ويلتقي زفيريف تاليًا مع أحد الاميركيين تايلور فريتز (40 عالميًا) او ستيف جونسون (74).

وتوفقت المباراة قرابة 15 دقيقة على الملعب الرئيسي "سنتر كورت" من أجل إغلاق السقف بسبب الامطار.

وقال زفيريف الذي بلغ نصف نهائي رولان غاروس في وقت سابق هذا الشهر "لعبت جيدًا على ارض الملعب. عندما كان السقف مفتوحًا ومن ثم مغلقًا".

ونجا الاسبانبي روبرتو باوتيستا-أوغوت المصنف عاشرًا عالميًا من خروج مبكر بعد أن حقق فوزًا مثيرًا على الصربي ميومير كيمانوفيتش 6-3، 6-3، 6-7 (3/7)، 3-6، 6-3.

ولدى السيدات، تأهلت التشيكية باربورا كرايتشيوكوفا (17 عالميًا) حاملة لقب بطولة رولان غاروس الى الدور الثالث على حساب الالمانية أندريا بيتكوفيتش 7-5، 6-4، ولحقت بها وصيفتها الروسية أناستازيا بافليوتشنكوفا بفوزها على التشيكية كريستينا بليشكوفا 6-3، 6-3.

وودعت اليونانية ماريا ساكاري (18 عالميًا) التي بلغت نصف نهائي رولان غاروس من الدور الثاني بعد سقوطها امام الاميركية شيلبي رودجرز (46 عالميًا) 7-5، 6-4.

© 2021 AFP