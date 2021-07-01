دورتموند يؤكد انتقال سانشو الى مانشستر يوناتد مقابل 85 مليون يورو

ليون كويغيلير تصوير مشترك/ا ف ب/ارشيف

خاض سانشو 137 مباراة في جميع المسابقات مع دورتموند سجل خلالها 50 هدفًا مؤكدًا على انه احد ابرز نجوم اوروبا الصاعدين.

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برلين (أ ف ب)

أكد نادي بوروسيا دورتموند الالماني الخميس انه توصل الى اتفاق سينتقل بموجبه مهاجمه الانكليزي جايدون سانشو إلى مانشتسر يونايتد مقابل 85 مليون يورو (100 مليون دولار، 73 مليون جنيه استرليني).

وقال النادي في بيان إنه توصل الى اتفاق مع النادي الانلكيزي لدفع "رسوم انتقال ثابتة قدرها 85 مليون يورو" للحصول على خدمات اللاعب الواعد البالغ 21 عامًا.

لم يذكر دورتموند مدة العقد الا ان تقارير اشارت الى انه يمتد لخمس سنوات، في حين كان يستمر عقده مع الفريق الالماني حتى 30 حزيران/يونيو 2023.

سيصبح سانشو ثاني أغلى لاعب كرة قدم إنكليزي عندما ينضم إلى يونايتد الذي وقّع مع المدافع هاري ماغواير قبل عامين من ليستر سيتي مقابل 80 مليون جنيه إسترليني.

وارتبط سانشو بالانتقال الى ملعب "أولد ترافورد" منذ العام الماضي ويبدو أن المهمة أنجزت.

بعد أن رفض يونايتد دفع مبلغ 100 مليون جنيه لدورتموند العام الماضي، أجرى النادي الانكليزي مفاوضات مع نظيره الالماني منذ نهاية الموسم المنصرم من أجل إتمام الصفقة.

رفض دورتموند العرض الاولي البالغ 67 مليون جنيه قبل ان يرفعه يونايتد لإقناع النادي الالماني، وإن كان بسعر أقل بكثير مما أراده قبل 12 شهرًا بسبب التداعيات المالية لجائحة فيروس كورونا.

تعتبر صفقة انتقال سانشو من الاغلى في البوندسليغا، بعد أن انتقل الفرنسي عثمان ديمبيليه من دورتموند ايضًا الى برشلونة الاسباني عام 2017 مقابل 105 ملايين يورو، فيما انتقل كاي هافيرتس من باير ليفركوزن الى تشلسي الانكليزي الصيف الماضي مقابل 80 مليون يورو.

وسيعود سانشو المنخرط حاليًا في تشكيلة انكلترا في كأس أوروبا والتي تلاقي اوكرانيا في ربع النهائي السبت، الى القسم الآخر من مانشستر بعد أن تخرج من أكاديمية سيتي قبل أن ينضم إلى دورتموند بحثًا عن مركز منتظم مع الفريق الأول في عام 2017.

خاض سانشو 137 مباراة في جميع المسابقات مع دورتموند سجل خلالها 50 هدفًا مؤكدًا على انه احد ابرز نجوم اوروبا الصاعدين.

سجل هدفين في نهائي كأس المانيا هذا العام ليقود دورتموند الى اللقب على حساب لايبزيغ (4-1).

© 2021 AFP