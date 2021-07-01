طواف فرنسا: كافنديش بفوز بالمرحلة السادسة ويقترب من الرقم القياسي لميركس

فيليب لوبيز ا ف ب

البريطاني مارك كافنديش لحظة تتويجه بالمرحلة السادة من طواف فرنسا للدرجات الهوائية. الاول من تموز/يوليو 2021

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شاتورو (فرنسا) (أ ف ب)

بات البريطاني المخضرم مارك كافنديش (36 عاما) على بعد فوزين من الرقم القياسي المسجل باسم الاسطورة البلجيكي ادي ميركس في عدد الانتصارات في احدى مراحل طواف فرنسا للدراجات الهوائية، بعدما حسم المرحلة السادسة الممتدة على مسافة 160 كلم في صالحه، في حين حافظ الهولندي ماتيو فان در بول على صدارة الترتيب العام والقميص الاصفر.

والفوز في إحدى المراحل هو الثاني والثلاثون لكافنديش مقابل 34 لميركس الذي حقق انجازه قبل اكثر من نصف قرن.

وسئل كافنديش بعد السباق عن الرقم القياسي فأجاب "لا اريد التفكير به. اريد الفوز بالمرحلة تلو الاخرى، اذا كان بمقدوري الفوز بمراحل جديدة، سأفعل ذلك".

وتقدم كافنديش على البلجيكي ياسبر فيليبسن والفرنسي ناصر بوهاني.

وكان كافنديش فاز ايضا بالمرحلة الرابعة علما بانه غاب عن المنافسات على مدى خمس سنوات.

- ترتيب الخمسة الأوائل في المرحلة السادسة:

1- البريطاني مارك كافنديش 36ر17ر3 ساعات

2- البلجيكي ياسبر فيليبسن التوقيت ذاته

3- الفرنسي ناصر بوهاني التوقيت ذاته

4- الفرنسي ارنو ديمار التوقيت ذاته

5- السلوفاكي بيتر سيغان التوقيت ذاته

- الخمسة الأوائل في الترتيب العام:

1- الهولندي ماتيو فان در بويل 20ر09ر17 ساعات

2- السلوفيني تادي بوغاتشار بفارق 8 ثوان

3- البلجيكي فوت فان أيرت بفارق 31 ث

4- الفرنسي جوليان ألافيليب بفارق 48 ثانية

5- الكازاخستان اليكسي لوتسنكو بفارق 21ر1 دقيقة

© 2021 AFP