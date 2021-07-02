أولمبياد طوكيو: رئيس الوزراء يحذّر من امكانية اقامة الالعاب "خلف أبواب موصدة"

إيسي كاتو تصوير مشترك/ا ف ب

رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوغا خلال مؤتمر صحافي في مقر إقامته الرسمي في طوكيو في 17 حزيران/يونيو 2021 ، بعد أن أعلنت اليابان رفع حالة الطوارئ الفيروسية في طوكيو والعديد من المناطق الأخرى

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طوكيو (أ ف ب)

حذّر رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوغا من امكانية اقامة أولمبياد طوكيو 2020 المؤجل من العام الماضي بسب فيروس كورونا، خلف أبواب موصدة وسط مخاوف السلطات المحلية من تجدد ارتفاع حالات الاصابة بالجائحة في العاصمة.

وأفاد سوغا مساء الخميس "من الممكن ألاّ نسمح بتواجد الجماهير" في الالعاب التي ستنطلق في 23 تموز/يوليو الحالي، وتابع "نتصرف ونحن نأخذ بعين الاعتبار كأولوية قصوى سلامة وآمان الشعب الياباني".

وكان منظمو الالعاب اتخذوا قراراً في حزيران/يونيو الماضي يقضي بحضور الجماهير المحلية ولكن بنسبة 50 في المئة من قدرة استيعاب كل منشأة أولمبية وضمن حدود 10 آلاف مشاهد كحد أقصى.

إلاّ أن هذا السماح ترافق مع تحذيرات من قبل المشرفين على العرس الرياضي، من امكانية اتخاذ المزيد من التدابير الصارمة في حال لم تسمح الحالة الصحيّة في الانفتاح مجدداً أو في حال ساء الوضع مجدداً.

وسيُتخذ القرار المناسب بهذا الشأن خلال الاجتماع المقبل للجهات الخمس المشرفة على أولمبياد طوكيو (اللجنتان الاولمبية الدولية والبارالمبية والحكومة اليابانية والسلطات المحلية لطوكيو واللجنة المنظمة اليابانية)، بحسب ما أعلنت وزيرة الالعاب تامايو ماروكاوا.

وبحسب قناة "نيبون تي في" التلفزيونية، من المرجح أن يُعقد الاجتماع الخميس المقبل.

وتأتي هذه المحادثات في وقت تعتزم الحكومة اليابانية تمديد القيود الخاصة بـ "كوفيد-19" في العاصمة طوكيو لفترة تمتد من اسبوعين حتّى اربعة اسابيع، علما أن المدة المحددة السابقة تنتهي في 11 الشهر الحالي، بحسب وسائل إعلام محلية.

وأشار مصدر مقرب من اللجنة المنظمة للالعاب لقناة "نيبون تي في" الى أن تمديد هذه القيود هو "أمر لا مر منه".

ومن المرجح أن تنسحب هذه القيود الجديدة التي من الممكن أن تعلنها الحكومة اليابانية الاسبوع المقبل، حتى موعد افتتاح الالعاب، أو ربما طوال فترة اقامة الاولمبياد.

وستطال هذه القيود العديد من القطاعات، منها الحانات والمطاعم التي من المتوقع أن تقفل ابوابها باكراً في المساء، اضافة إلى تحديد عدد مشاهدي الأحداث الجماعية (لقاءات رياضية، حفلات موسيقية) بـ 5 آلاف مشاهد فقط.

وترتفع حالياً اعداد المصابين يومياً بـ "كوفيد-19" في طوكيو، حيث تم تسجيل 700 حالة إيجابية جديدة الاربعاء، وهو أعلى رقم منذ نهاية أيار/مايو الماضي، مع احصاء أكثر من 670 حالة الخميس.

ويواجه المنظمون، مع احتمال تشديد الاجراءات والقيود على مشاهدي الالعاب، معضلة في الدقائق الاخيرة تتمثل بإقامة قرعة لتحديد حاملي التذاكر في اليابان المصرح لهم بالدخول إلى الألعاب الثلاثاء المقبل.

وبحسب وسائل اعلام محلية، من المرجح أن يتأجل موعد سحب القرعة، علماً انه كان من المتوقع أن يتم سحب 900 ألف بطاقة من مجمل 3,6 ملايين تم بيعها في اليابان.

ومقابل السماح للجماهير المحلية بحضور الألعاب، منعت الجماهير الاجنبية من هذا الحق بقرار اتخذ في آذار/مارس الماضي.

وبذل الارخبيل جهوداً جبارة للسيطرة على فيروس كورونا مقارنة مع عدة دول اخرى، حيث سجل أقل من 15 ألف حالة وفاة مرتبطة بالجائحة، بحسب ما تشير إليه الأرقام الرسمية.

ولكن الجائحة ارهقت الجسم الطبي الذي يخشى أن يعاني المزيد مع امكانية أن تسوء الحالة بالتزامن مع اقامة الالعاب الاولمبية، علماً أن حوالي 11 في المئة من السكان حصلوا على الجرعة الثانية من اللقاح المضاد للفيروس حتّى الآن.

© 2021 AFP