إدارة بايدن تفرض تجميدا على تنفيذ عقوبات الإعدام على المستوى الفدرالي

كارولين غروسان ا ف ب/ارشيف

صورة تظهر غرفة إعدام تابعة لمحكمة في ولاية أوهايو الأميركية في 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2009

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واشنطن (أ ف ب)

أعلنت وزارة العدل الأميركية الخميس فرض تجميد على عمليات الإعدام الفدرالية منددة بطابعها "التعسفي" وبأنها تطال "بشكل غير متناسب الملونين" في موقف مخالف لإدارة ترامب السابقة التي عمدت إلى تنفيذ عدد قياسي من أهحكام الاعدام.

وقال وزير العدل ميريك غارلاند في مذكرة "أثيرت مخاوف جدية حول مواصلة تنفيذ عقوبة الاعدام في البلاد ولا سيما الطابع التعسفي لتطبيقها وتأثيرها غير المتناسب على الأشخاص الملونين".

وأمر بتجميد كل الاعدامات على المستوى الفدرالي إلى أن "تعيد الوزارة النظر في السياسات والإجراءات على صعيد عقوبة الاعدام".

وفي الولايات المتحدة، تنفذ الولايات العدد الأكبر من احكام الإعدام وليس السلطة الفدرالية. ولا يتدخل القضاء الفدرالي عادة إلا في قضايا المخدرات والإرهاب والتجسس.

ولم تنفذ السلطات الفدرالية أي إعدام خلال 17 عاما حتى تموز/يوليو 2020.

وكانت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب يومها استأنفت تنفيذ أحكام الاعدام بوتيرة غير مسبوقة رغم تراجع هذه العقوبة في الولايات المتحدة والعالم. وعمدت إلى تنفيذ 13 حكما.

وقال وزير العدل في إدارة جو بايدن المناهض لعقوبة الإعدام "يجب أن تسهر الوزارة على المحافظة على دعمها المساواة والمعاملة الانسانية في القوانين الفدرالية المتعلقة بعقوبات الاعدام".

© 2021 AFP