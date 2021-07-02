الألماني توني كروس يعلن اعتزاله دولياً

توني كروس يحيي الجماهير بعد الخروج من ثمن نهائي كأس أوروبا 2020 لكرة القدم أمام انكلترا في 29 حزيران/يونيو 2021

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برلين (أ ف ب)

أعلن الألماني توني كروس لاعب وسط ريال مدريد الإسباني، الجمعة اعتزاله دولياً، بعد ثلاثة أيام من إقصاء منتخب بلاده من ثمن نهائي كأس أوروبا 2020 لكرة القدم أمام إنكلترا بهدفين نظيفين.

وكتب بطل العالم 2014 البالغ 31 عاماً في تغريدة عبر حسابه على تويتر "لعبت 106 مرات لألمانيا. لن تكون هناك مرة أخرى".

وأضاف "لقد سبق واتخذت القرار بالاعتزال بعد هذه البطولة" في إشارة إلى "يورو 2020" الجارية حالياً.

وتابع "لقد كان واضحاً بالنسبة لي لفترة معينة أنني لن أكون متاحاً لكأس العالم 2022 في قطر".

ولفت كروس إلى أنه يخطط خلال الأعوام المقبل إلى صبّ "كامل تركيزه" على ريال مدريد.

وأردف "أود أيضاً أن أتواجد بشكل أكبر كزوج وأب من أجل زوجتي وأطفالي".

وشكر كروس مؤيديه ومنتقديه على حد سواء، كما وجه كلمات خاصة ليواكيم لوف الذي ترك منصبه كمدرب لـ"مانشافت" الثلاثاء بعد 15 عاماً.

وقال لاعب ريال "لقد جعلني (لوف) لاعباً في المنتخب الوطني وبطلاً للعالم. لقد وثق بي. كتبنا قصة نجاح معاً".

© 2021 AFP