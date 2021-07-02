الدوري الأميركي للمحترفين: ميلووكي يستعيد التقدّم على أتلانتا 3-2

سجل بروك لوبيز 33 نقطة، وجرو هوليداي 25 نقطة و13 تمريرة حاسمة، فيما أنهى كريس ميدلتون المباراة مع 26 نقطة و13 مرتدة لباكس، الذي انتزع الصدارة وبات على بعد فوز واحد خارج أرضه لبلوغ الدور النهائي

إعلان اقرأ المزيد

لوس انجليس (أ ف ب)

أظهر ميلووكي باكس أنه فريق قائم على اللعب الجماعي وليس على الحلول الفردية، حينما قدّم الخميس هجوماً متوازناً للفوز على أتلانتا هوكس 123-112 في المباراة الخامسة من سلسلة نهائي المنطقة الشرقية لدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، ليتقدم 3-2.

وسجل بروك لوبيز 33 نقطة، وجرو هوليداي 25 نقطة و13 تمريرة حاسمة، فيما أنهى كريس ميدلتون المباراة مع 26 نقطة و13 مرتدة لباكس، الذي انتزع الصدارة وبات على بُعد فوز واحد خارج أرضه لبلوغ نهائي الـ "أن بي آيه" للمرة الأولى منذ العام 1974.

تحقق فوز ميلووكي من دون هدافه اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو الذي خرج في المباراة الرابعة بسبب إصابة في الركبة، غير أنه شاهد المباراة ودعم زملاءه من مقاعد البدلاء.

وفي غياب النجم النيجيري الأصل البالغ 26 عاماً، سجل أربعة لاعبين بدأوا أساسيين أكثر من 20 نقطة.

وقال لوبيز "خرجنا الليلة وبذلنا قصارى جهدنا للسيطرة على طرفي الملعب. لقد قمنا بعمل رائع باللعب معاً. عندما يسجل الجميع ويقوم الجميع بعملهم، يكون الأمر صعباً بالنسبة لدفاع الفريق المقابل".

وتُلعب المباراة المقبلة السادسة في السلسلة يوم السبت في أتلانتا. وسيواجه الفائز في هذه السلسلة فريق فينكس صنز الذي أقصى لوس أنجليس كليبرز الأربعاء ليبلغ الدور النهائي للمرة الأولى منذ 28 عاماً.

© 2021 AFP