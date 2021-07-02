"اوبك بلاس" تجتمع لتحديد حصص إنتاجها من النفط وسط خلافات

أكسندر كلاين ا ف ب/ارشيف

شعار منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) في مقر المنظمة في 3 كانون الأول/ديسمبر 2013

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لندن (أ ف ب)

تلتقي الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) وحلفاؤها في إطار اتفاق "اوبك بلاس" الجمعة لاستئناف اجتماع أرجئ الخميس في غياب اتفاق، وتحديد حصص إنتاجها لشهر آب/أغسطس.

وتضمن جدول أعمال الخميس ثلاثة لقاءات متتالية: اجتماع للدول ال13 الأعضاء في الكارتل بقيادة السعودية ثم اجتماع تقني للتحالف بمشاركة عشر دول أخرى بقيادة روسيا واجتماع ثان تشارك فيه الدول ال23.

وتستأنف الدول ال13 الأعضاء مناقشاتها الجمعة عند الساعة 13,00 بتوقيت غرنتش (15,00 بتوقيت باريس وفيينا مقر أوبك)، حسب بيان للمنظمة، قبل اللقاء المرتقب "لاوبك بلاس" عند الساعة 14,30 ت غ.

وقال محللون في "دويتشه بنك" إن المشكلة سببها "اعتراض في اللحظة الأخيرة تقدمت به الإمارات العربية المتحدة على اتفاق تم التوصل إليه في وقت سابق بين روسيا والسعودية".

وأوضح يوجين فاينبرغ من مجموعة "كوميرتسبنك" إن أبوظبي تريد زيادة حجم إنتاجها المرجعي الذي يتم من خلاله حساب حصتها بحجة أن "قدرتها اصبحت أكبر الآن".

ويفترض أن يحدد التحالف حجم إنتاجه المشترك اعتبارا من آب/أغسطس وحتى بعده.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأخبار المالية عن مصدر لم تكشفه الخميس توقعاته بالعودة إلى حجم إنتاج يبلغ مليوني برميل يوميا بنهاية 2021، بمعدل 400 ألف برميل يوميا كل شهر وهو خيار لم يقر الخميس.

© 2021 AFP