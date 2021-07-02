بطولة المانيا: البرتغالي سيلفا الى لايبزيغ من فرانكفورت

فيليبي اموريم ا ف ب/ارشيف

سجل البرتغالي اندري سيلفا 40 هدفًا في 57 مباراة في الدوري الالماني خلال موسمين مع فرانكفورت

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برلين (أ ف ب)

وقّع مهاجم المنتخب البرتغالي لكرة القدم أندري سيلفا عقدًا لمدة خمس سنوات مع لايبزيغ الالماني قادمًا من أينتراخت فرانكفورت، وفق ما أعلن ناديه الجديد الجمعة.

وسجل ابن الـ25 عامًا 28 هدفًا في الدوري الالماني في موسم 2020-2021 ليحتل المركز الثاني في ترتيب الهدافين خلف البولندي روبرت ليفاندوفسكي نجم بايرن ميونيخ (41).

وذكرت صحيفة "بيلد" المحلية ان لايبزيغ حصل على خدمات سيلفا مقابل 23 ميون يورو (27 مليون دولار)، وسيتقاضى قرابة اربعة ملايين يورو في الموسم.

ويطمح البرتغالي الذي دخل بديلا في ثلاث مباريات من اصل اربع لمنتخب بلاده في كأس أوروبا المقامة حاليًا، لخوض غمار دوري ابطال اوروبا مع لايبزيغ بعد ان حل فرانكفورت خامسًا في البوندسليغا.

وقال المهاجم الذي سجل 40 هدفًا في 57 مباراة في الدوري خلال موسمين مع فرانكفورت "اتطلع الى التحدي الجديد مع لايبزيغ. يملك النادي طموحًا كبيرًا وأريد أن أساعده في تحقيق ذلك بتسجيلي اكبر عدد من الاهداف. أريد ان العب على اعلى المستويات وهذا يعني دوري الابطال".

لعب سيلفا لمدة 20 دقيقة في خسارة البرتغال ضد بلجيكا في الدور ثمن النهائي للبطولة القارية.

ويشكل انضمامه دفعة للايبزيغ الذي عانى من تسجيل الاهداف بعد انتقال تيمو فرنر الى تشلسي الانكليزي.

وسيشرف الاميركي جيسي مارش مدرب ريد بول سالزبورغ النمسوي السابق على الفريق بدلا من يوليان ناغلسمان المنتقل لتدريب بايرن ميونيخ.

© 2021 AFP