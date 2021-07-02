بطولة ويمبلدون: تأهل صعب لروبليف وسهل لسابالينكا وشفيونتيك

بن ستانسال ا ف ب

البيلاروسية ارينا سابالينكا بعد فوزها على الكولومبية ماريا كاميلا اوسوريو سيرانو في الدور الثالث لبطولة ويمبلدون لكرة المضرب، ويمبلدون، جنوب غرب لندن في 2 تموز/يوليو 2021

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لندن (أ ف ب)

عانى الروسي أندري روبليف المصنف خامساً لبلوغ الدور الرابع لبطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، حيث احتاج الى قرابة ثلاث ساعات لتخطي عقبة الإيطالي فابيو فونييني 6-3 5-7 و6-4 و6-2 الجمعة.

وهذه المرة الأولى التي يصل فيها ابن الـ23 عاماً الى هذا الدور في البطولة الإنكليزية التي يشارك في قرعتها الرئيسية للمرة الثالثة (خرج من الدور الثاني عامي 2017 و2019 ولم يتجاوز التصفيات عامي 2015 و2016).

وبعد تحقيقه فوزه الثاني هذا الموسم على فونييني (تغلب عليه في كأس رابطة المحترفين) والثالث فقط من أصل ثماني مواجهات بينهما، يلتقي روبليف الآن الفائز من مواجهة الأرجنتيني دييغو شفارتسمان التاسع والمجري مارتون فوشوفيتش.

وبلغ الدور ذاته الروسي كارن خاتشانوف المصنف 25 بفوزه على الأميركي فرانسيس تيافو 6-3 و6-4 و6-4.

وهي المرة الثانية من أصل أربع مشاركات التي يصل فيها ابن الـ25 عاماً الى الدور الرابع في ملاعب عموم إنكلترا، وهو سيلتقي البريطاني دانيال إيفانز الثاني والعشرين أو الأميركي الآخر سيباستيان كوردا.

وعند السيدات، لم تجد البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة ثانية صعوبة تذكر بحجز بطاقتها الى الدور الرابع للمرة الأولى في رابع مشاركة لها (لم تتجاوز سابقاً الدور الثاني)، وذلك بفوزها على ابنة الـ19 ربيعاً الكولومبية ماريا أوساريو سيرانو 6-صفر و6-3 في ساعة و15 دقيقة.

وتلتقي ابنة الـ23 عاماً الفائزة بلقبين هذا العام من أصل 10 في مسيرتها حتى الآن والطامحة لبلوغ ربع النهائي للمرة الأول في الغراند سلام، مع الكازخستانية إيلينا ريباكينا الثامنة عشرة التي فازت بدورها على الأميركية الأميركية شيلبي رودجرز 6-1 و6-4.

وعلى غرار سابالينكا المصنفة رابعة عالمياً، لم تجد البولندية إيغا شفيونتيك المصنفة سابعة في البطولة صعوبة تذكر في حجز بطاقتها الى الدور الرابع، بفوز ساحق على الرومانية إيرينا بيغو 6-1 و6-صفر.

واحتاجت ابنة العشرين عاماً التي فاجأت العالم بإحرازها لقب بطولة رولان غاروس العام الماضي قبل أن تودّع نسخة هذا العام من ربع النهائي، الى 55 دقيقة فقط لكي تواصل مشوارها على ملاعب عموم إنكلترا.

وتشارك شفيونتيك للمرة الثانية فقط في البطولة الإنكليزية بعد عام 2019 (ألغيت نسخة 2020 بسبب فيروس كورونا) حين انتهى مشوارها عند الدور الأول، وهي ستلتقي في الدور الرابع الفائزة من مباراة الإسبانية غاربينيي موغوروسا الحادية عشرة والتونسية أنس جابر الحادية والعشرين.

وبلغت الدور ذاته التشيكية كارولينا بليشكوفا الثامنة وذلك للمرة الأولى منذ 2017 حين حققت أفضل نتيجة لها في البطولة الإنكليزية بوصولها الى نصف النهائي، بفوزها السهل أيضاً على مواطنتها تيريزا مارتنيتسوفا 6-3 و6-3 في ساعة و38 دقيقة.

وتلتقي بليشكوفا التي تبقى أفضل نتيجة لها في الغراند سلام وصولها الى نهائي فلاشينغ ميدوز عام 2016 حين خسرت أمام الألمانية أنجيليك كيربر، في الدور المقبل الأميركية سلون ستيفنز، بطلة فلاشينغ ميدوز لعام 2017 ووصيفة رولان غاروس لعام 2018، أو الروسية ليودميلا سامسونوفا.

© 2021 AFP