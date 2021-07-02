بطولة ويمبلدون: جابر تقصي موغوروسا وتبلغ الدور الرابع

ادريان دنيس ا ف ب

التونسية أنس جابر خلال مباراتها في الدور الثالث من بطولة ويبلدون لكرة المضرب في 2 تموز/يوليو 2021

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لندن (أ ف ب)

أقصت التوسنية أنس جابر المصنفة 24 عالميًا حاملة اللقب عام 2017 الاسبانية غاربينيي موغوروسا عندما تغلبت عليها 5-7 و6-3 و6-2 الجمعة وبلغت الدور الرابع من بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب.

وبعد ان بلغت الدور الثالث للمرة الاولى في البطولة الانكليزية هذا العام، واصلت جابر مشوارها بنجاح محققة فوزها الـ32 هذا العام، وهو الاعلى ضمن دورات رابطة المحترفات بالتساوي مع البيلاروسية أرينا سابالينكا.

وتلتقي أنس في الدور ثمن النهائي البولندية ايغا شفيونتيك حاملة لقب رولان غاروس 2020 والمصنفة تاسعة عالميًا التي سحقت الرومانية إيرينا بيغو 6-1 و6-صفر.

وفي حادثة غريبة، تقيأت جابر (26 عامًا) خلف الملعب عندما كانت تستعد لترسل كرة المباراة، خسرتها قبل ان تنهيها بنجاح عند الفرصة الثانية.

وقالت أنس التي لعبت للمرة الاولى في مسيرتها في ويمبلدون على الملعب الرئيسي "سنتر كورت" بعد سؤالها عن حالتها ضاحكة "انا بخير، بإمكاني أن ألعب مباراة أخرى...انا سعيدة. انها اول مرة ألعب فيها على الملعب الرئيسي والاجواء والطاقة رائعة، شكرا لكم جميعا".

وتابعت مبتمسة "إنه أفضل يوم في مسيرتي الاحترافية. لا اقول ذلك لتأتوا وتشجعونني في الدور المقبل ولكنه افضل ملعب رئيسي بالنسبة لي، اقول الحقيقة وانا سعيدة جدًا".

وحققت أنس فوزها الاول في ثاني لقاء لها مع الاسبانية المصنفة 12 عالميًا بعد ساعتين و26 دقيقة وثأرت من خسارتها ضدها في دورة هوبارت الاسترالية العام الماضي.

وقالت أنس بعد فوزها على المصنفة اولى عالميًا سابقًا "كنت متوترة قليلا (قبل المباراة)، تلعب بشكل رائع على العشب، خسرت ضدها المرة الماضية لذا حصلت على ثاري بطريقة لطيفة...حاولت كل ما في وسعي...كان الامر صعبًا في المجموعة الاولى ومن ثم تحسنت في الثانية".

وتُقدّم جابر مستويات مميزة هذا الموسم وأصبحت في وقت سابق من حزيران/يونيو الحالي أول لاعبة عربية تحقق لقبًا ضمن دورات رابطة المحترفات بتتوجيها في دورة برمنغهام الانكليزية.

وكانت بداية جابر سيئة بعدما خسرت إرسالها في الشوط الاول من المجموعة الاولى قبل ان ترد في الثالث وتعادل النتيجة. لكن الاشواط الاربعة الاخيرة شهدت كسرًا للارسال ثلاث مرات بين اللاعبتين قبل ان تحسم الاسبانية المجموعة لصالحها.

وقدمت جابر إحدى أجمل لقطات البطولة عندما تابعت كرة صعبة من زاوية ضيقة من الجهة الخارجية للشبكة نحو الخط الخلفي.

ورفعت التوسنية من أدائها في المجموعة الثانية بفضل ضربات ساحقة رائعة بلغ عددها 44 في المباراة، مقابل 32 لخصمتها، كاسرة إرسال الاخيرة مرة واحدة في الشوط الثامن قبل ان تنهيها 6-3.

واستهلت جابر المجموعة الثالثة بطريقة مثالية كاسرة إرسال موغوروسا في الشوط الاول قبل ان تفعلها ثانية في الشوط الخامس.

ورغم انها ترجمت 5 نقاط فقط لكسر ارسال منافساتها من اصل 29 أتيحت لها في اللقاء، الا ان أنس نجحت في بلوغ الدور الرابع آملة تكرار افضل إنجاز في الغراند سلام عندما بلغت ربع نهائي استراليا المفتوحة 2020.

© 2021 AFP