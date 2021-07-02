كأس أوروبا: إيطاليا تطيح ببلجيكا وتواصل مشوارها الرائع ببلوغ نصف النهائي

مهاجم ايطاليا لورنتسو إينسينيي يحتفل بتسجيله الهدف الثاني في مرمى بلجيكا (2-1) في ربع نهائي كاس أوروبا في ميونيخ في الثاني من تموز/يوليو 2021.

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ميونيخ (ألمانيا) (أ ف ب)

واصلت إيطاليا مشوارها الرائع في كأس أوروبا لكرة القدم وبلغت نصف النهائي بعدما أطاحت ببلجيكا، الأولى عالميًا وثالثة مونديال 2018، عندما تغلبت عليها 2-1 الجمعة على ملعب "أليانز أرينا" في ميونيخ في ربع النهائي.

وسجل نيكولو باريلا (31) ولورنتسو إينسينيي (44) هدفي إيطاليا، وروميلو لوكاكو (45+2 من ركلة جزاء) هدف بلجيكا.

وضربت إيطاليا موعدًا في نصف النهائي على ملعب ويمبلي الثلاثاء المقبل مع إسبانيا التي أوقفت مغامرة سويسرا بالفوز عليها 3-1 بركلات الترجيح (الوقتان الأصلي والإضافي 1-1).

وهي المرة الخامسة التي تبلغ فيها إيطاليا نصف النهائي بعد تتويجها بلقب 1968 ووصافتها في نسختي 2000 و2012 وحلولها رابعة في نسختي 1980 عندما تأهلت مباشرة الى هذا الدور و1988، علما بأنها تشارك للمرة العاشرة في تاريخها والسابعة على التوالي منذ غيابها عن نسخة 1992.

وهو الفوز الخامس تواليا لإيطاليا في البطولة فعززت الرقم القياسي في عدد المباريات من دون هزيمة حيث رفعت العدد إلى 32 مباراة (27 فوزا و5 تعادلات) بينها 13 فوزا متتاليا.

وتعود الخسارة الاخيرة لإيطاليا الى سقوطها امام البرتغال صفر-1 في دوري الامم في العاشر من ايلول/سبتمبر 2018.

وأكدت إيطاليا تفوقها على بلجيكا في تاريخ مواجهات المنتخبين والتي بلغت 23 مباراة حيث فازت 15 مرة مقابل أربع هزائم ومثلها تعادلات.

في المقابل، فشلت بلجيكا، ثالثة مونديال 2018، في مشاركتها الثانية تواليا بعد خروجها من ربع النهائي عام 2016، والسادسة في تاريخها في بلوغ نصف النهائي للمرة الثالثة وتكرار إنجازها عام 1980 على الاقل عندما خسرت المباراة النهائية امام ألمانيا الغربية 1-2، علما بأنها حلت ثالثة عام 1972 بخسارتها امام المجر بالنتيجة ذاتها.

وكانت ايطاليا صاحبة الأفضلية والاستحواذ في الشوط الاول لكن دون خطورة على مرمى عملاق وحامي عرين بلجيكا تيبو كورتوا، فيما اعتمدت بلجيكا على الهجمات المرتدة وكانت قريبة أكثر من مرة من التسجيل لولا تألق حارس مرمى إيطاليا جانلويجي دوناروما في التصدي لمحاولتين لدي بروين واخرى للوكاكو.

ونجحت إيطاليا في استغلال خطأ دفاعي للشياطين الحمر وافتتحت التسجيل، ثم عززت بهدف ثان رائع لنجم نابولي إينسينيي، قبل أن يقلص هداف إنتر ميلان لوكاكو الفارق في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول من ركلة جزاء.

وحاولت بلجيكا تدارك الموقف في الشوط الثاني لكن دون جدوى.

© 2021 AFP