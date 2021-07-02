ميركل "قلقة جدا" لحشود المتفرجين في نهائيات كأس أوروبا

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شيكرز (المملكة المتحدة) (أ ف ب)

أعربت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل الجمعة عن قلقها لعدد المتفرجين المسموح لهم بحضور نهائيات كأس أوروبا في المملكة المتحدة، حيث ازدادت اصابات كورونا بشكل كبير جراء المتحورة دلتا الشديدة العدوى.

وفقًا للحكومة البريطانية سيسمح لأكثر من 60 ألف متفرج بالتواجد في مدرجات استاد ويمبلي لنهائيات كأس اوروبا، بدلاً من 40 ألفًا كما كان مقررا سابقا، في هذا الملعب الذي تبلغ سعته القصوى 90 ألف شخص.

وقالت أنغيلا ميركل "القلقة جدا" خلال مؤتمر صحافي مشترك بعد اجتماع مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في مقر إقامته في شيكرز "أتساءل حقًا ما إذا كان هذا مبالغا فيه".

واضافت ميركل التي تقوم بزيارتها الأخيرة للمملكة المتحدة "في ألمانيا قررنا الحد من عدد المتفرجين في استاد ميونيخ. لكن بالطبع الحكومة البريطانية تتخذ قراراتها الخاصة". وتغادر ميركل السلطة بعد الانتخابات التشريعية في أيلول/سبتمبر.

من جهته تحدث جونسون عن "جدار المناعة" الذي بنته المملكة المتحدة بفضل برنامج التطعيم الخاص بها وتلقى بفضله 63% من البالغين جرعتين.

وتضم المستشارة الألمانية صوتها إلى رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي ونائب رئيسة المفوضية الأوروبية مارغاريتيس سخيناس بعدما أعربا عن مخاوفهما في هذا الخصوص.

وعلى الصعيد الرياضي، اعتبرت ميركل فوز إنكلترا على ألمانيا "مستحقًا" وتمنت للمنتخب الإنكليزي "كل التوفيق".

- لقاء مع الملكة -

يبدو أن ميركل التي كانت حتى الآن تؤيد اتفاق الاتحاد الأوروبي على فرض حجر صحي على المسافرين الوافدين من المملكة المتحدة حيث يتزايد تفشي متحورة دلتا الشديدة العدوى، لينت موقفها لأول مرة.

وقالت "نأمل أن يتمكن من تلقى جرعتين من اللقاح من السفر مجددا في المستقبل القريب بدون حاجة إلى حجر صحي".

وخلال غداء عمل، بحث المسؤولان في الترتيبات الجمركية الجديدة المثيرة للجدل في ايرلندا الشمالية بعد بريكست، والتي كانت نقطة خلاف خلال قمة مجموعة السبع الأخيرة برئاسة بريطانيا.

وقالت ميركل إنها "متفائلة" بإيجاد "حلول عملية" في ما يتعلق ببروتوكول إيرلندا الشمالية الذي ينص على فرض ضوابط على البضائع التي تصل إلى المقاطعة البريطانية من المملكة المتحدة.

اتفقت لندن وبروكسل الأربعاء على تأجيل بند يحظر شحن اللحوم غير المجمدة إلى ايرلندا الشمالية لمدة ثلاثة أشهر حتى 30 أيلول/سبتمبر.

ولمناسبة زيارتها للمملكة المتحدة، للمرة الثانية والعشرين منذ توليها منصبها في 2005، تحدثت ميركل عبر الفيديو إلى مجلس الوزراء البريطاني، وهي أول مسؤولة تقوم بذلك منذ الرئيس الأميركي بيل كلينتون في 1997.

وتكريما للمستشارة التي تحمل شهادة علمية، أعلن رئيس الوزراء إنشاء جائزة تمنح لامرأة في المملكة المتحدة أو ألمانيا لتفوقها في مجال الفيزياء الفلكية.

تُمنح هذه الجائزة سنويًا مع مبلغ مالي قدره 10 آلاف جنيه إسترليني (11600 يورو)، وتحمل اسم كارولين هيرشل عالمة الفيزياء الفلكية البريطانية من أصل ألماني والتي كانت رائدة في هذا المجال.

واختتمت ميركل زيارتها للمملكة المتحدة بلقاء الملكة إليزابيث الثانية في قصر ويندسور على بعد أربعين كيلومترًا غرب لندن.

© 2021 AFP