السعودية تعلق الرحلات الجوية مع ثلاث دول بينها الإمارات

فايز نور الدين ا ف ب

مسافرون سعوديون في مطار الملك خالد الدولي في العاصمة الرياض بتاريخ 17 أيار/مايو 2021 إثر رفعها قيود السفر على مواطنيها الملقحين ضد كوفيد-19

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الرياض (أ ف ب)

أعلنت السعودية تعليق الرحلات الجوية اعتبارا من مساء الأحد مع ثلاث دول بينها الإمارات المجاورة بهدف مكافحة انتشار متحورة "جديدة" من فيروس كورونا لم تحددها.

يأتي ذلك بعد إعلان المملكة في أيار/مايو السماح لمواطنيها الملقحين ضد كورونا بالسفر بعد عام من تقييده. وتمثل الإمارات، ولا سيما إمارة دبي، وجهة محببة للسعوديين.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن وزارة الداخلية السبت أنه سيتم اعتبارا من مساء الأحد "تعليق" الرحلات من الإمارات وإثيوبيا وفيتنام، ويشمل القرار مواطنيها والأجانب الذين سيكون عليهم الالتزام بـ"حجر مؤسسي".

وأضافت الداخلية أنه تقرر "منع سفر المواطنين المباشر أو غير المباشر، دون الحصول على إذن مسبق من الجهات المعنية" باتجاه الدول الثلاث.

وأوضحت الوزارة أن القرار اتخذ "في ظل استمرار تفشي جائحة كورونا، وانتشار سلالة جديدة متحورة من الفيروس"، لكنها لم تحدد إن كانت متحورة دلتا التي رصدت أولا في الهند ودفعت عدة دول لفرض قيود صحية جديدة.

وعلى غرار بقية دول الخليج، يوجد في السعودية الكثير من العمال الأجانب من الشرق الأوسط وآسيا وإفريقيا.

وكانت الإمارات قد أعلنت الأسبوع الماضي تسجيل إصابات بمتحورات دلتا وبيتا وألفا وقررت تعليق الرحلات مع الهند، وذلك بعدما خففت القيود على السفر لجذب السياح.

وتستعد السعودية لموسم الحج الذي سيتم في ظل تدابير صحيّة صارمة، وقد سجلت إجمالا أكثر من 490 ألف إصابة بالفيروس بينها نحو 7850 وفاة.

© 2021 AFP