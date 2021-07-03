بطولة ويمبلدون: فيدرر في الدور الرابع للمرة الثامنة عشرة

بن ستانسال ا ف ب

السويسري روجيه فيدرر خلال مباراته والبريطاني كاميرون نوري في الدور الثالث لبطولة ويمبلدون في كرة المضرب، ويمبلدون، جنوب غرب لندن في 3 تموز/يوليو 2021

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لندن (أ ف ب)

سيتواجد الأسطورة السويسرية روجيه فيدرر في الدور الرابع لبطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى لكرة المضرب، للمرة السابعة توالياً والثامنة عشرة في مسيرته، وذلك بفوزه الصعب الى حد ما على البريطاني كاميرون نوري 6-4 و6-4 و5-7 و6-4 السبت.

وبعدما عانى في مستهل مشواره نحو لقب تاسع في ملاعب عموم إنكلترا وأول في الغراند سلام منذ أستراليا المفتوحة عام 2018 حين أحرز لقبه الكبير العشرين، بتخطيه الفرنسي أدريان مارانينو بانسحاب الأخير في مستهل المجموعة الخامسة واضطراره لخوض شوط فاصل في المجموعة الأولى من مباراته والفرنسي الآخر ريشار غاكسيه، احتاج فيدرر السبت الى أربع مجموعات لحسم تأهله.

واحتاج السويسري الذي يحتفل بميلاده الأربعين في الثامن من الشهر المقبل والذي فضل عدم إكمال بطولة رولان غاروس والانسحاب من دورها الرابع من أجل التحضير لويمبلدون، الى ساعتين و34 دقيقة ليتأهل على حساب ابن الـ25 عاماً المصنف 34 عالمياً.

ويلتقي فيدرر في الاختبار التالي الإيطالي لورنتسو سونيغو الفائز على الأسترالي جيمس داكوورث 6-3 و6-4 و6-4.

- زفيريف يعادل أفضل نتيجة له في ويمبلدون -

ولم يجد فيدرر صعوبة في حسم المجموعتين الأوليين، وقد حقق الفارق في الأولى بكسر إرسال البريطاني البالغ 25 عاماً في الشوط السابع ليتقدم 4-3 و5-3 قبل أن يحسمها على إرساله 6-4.

وكرر السويسري الأمر ذاته في المجموعة الثانية التي حسمها نتيجة كسر إرسال منافسه في الشوط الثاني وذلك كان كافياً للسير بها الى بر الأمان، قبل أن يعاني في الثالثة حيث انتظر حتى الشوط الحادي عشر ليحصل على فرصة انتزاع الأفضلية لكنه فرط بها وخسر الشوط ثم إرساله في الشوط التالي، ليتنازل عن المجموعة 5-7.

واستعاد السويسري الأفضلية في المجموعة الرابعة بعدما انتزع الشوط الخامس على إرسال منافسه، لكنه تنازل عن إرساله في الشوط التالي وفرط بفرصة لاستعادة الأفضلية في الشوط السابع، إلا أنه عوضها في الشوط التالي ثم حسم المجموعة 6-4 واللقاء وعلى إرساله.

وتأهل الى الدور ذاته الألماني ألكسندر زفيريف الرابع، معادلاً أفضل نتيجة له في البطولة الإنكليزية (2017)، وذلك بفوزه على الأميركي تايلور فريتز الحادي والثلاثين 6-7 (3-7) و6-4 و6-3 و7-6 (7-4)، ليواجه الكندي فيليكس أوجيه-ألياسيم السادس عشر الذي تخطى الأسترالي نيك كيريوس 6-2 و6-صفر ثم بالانسحاب في مستهل المجموعة الثالثة.

وتأهل الإيطالي ماتيو بيريتيني الى الدور الرابع للبطولة الكبرى الثالثة توالياً بفوزه على السلوفيني ألياج بيديني 6-4 و6-4 و6-4.

ويلتقي ابن الـ25 عاماً البيلاروس إيليا إيفاشكا الذي تغلب بدوره على الأسترالي جوردن تومسون بنفس النتيجة 6-4 و6-4 و6-4.

كما بلغ الدور ذاته البولندي هوبرت هوركاش الرابع عشر وذلك للمرة الأولى على الإطلاق في البطولات الكبرى، بفوز بطل دورة ميامي الألف نقطة للماسترز على الكازخستاني ألكسندر بوبليك 6-3 و6-4 و6-2، ليواجه الروسي أندري مدفيديف الثاني أو الكرواتي مارين سيليتش الثاني والثلاثين.

ولدى السيدات، واصلت البريطانية الشابة إيما رادوكانو، ابنة الـ18 عاماً المصنفة 338 عالمياً، مغامرتها في البطولة المشاركة فيها ببطاقة دعوة ببلوغها الدور الرابع حساب الرومانية سورانا كيرستيا 6-3 و7-5.

وأعربت البريطانية عن سعادتها بتحقيق إنجاز بلوغ الدور الرابع أمام الجمهور الحاضر في الملعب رقم واحد، قائلة "أنا باقية هنا ليوم إضافي! إنه بالتأكيد أطول مشوار لي. الجمهور لعب دوراً بمساندتي طيلة المباراة وساعدني على التأهل".

وتابعت "من كان يعتقد بأني سأفعل ذلك؟... عندما وضبت حقائبي من أجل القدوم الى هنا، قالت لي عائلتي +تضعين الكثير من ألبسة كرة المضرب!".

- "تعلم أنها تكذب، أليس كذلك؟" -

وتلتقي رادوكانو، المولودة في كندا من أب روماني وأم صينية قبل الانتقال الى بريطانيا في الثانية من عمرها، في الدور الرابع الأسترالية أيلا تومليانوفيتش الفائزة على اللاتفية يلينا أوستابنكو بطلة رولان غاروس لعام 2017 بنتيجة 4-6 و6-4 و6-2 في مباراة شهدت هجوم من الفائزة على منافستها متهمة إياها بـ"كاذبة" بسبب طلبها وقتاً مستقطعاً طبياً حين كانت متخلفة صفر-4 في المجموعة الثالثة.

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وتوجهت تومليانوفيتش الى الحكم بالقول "تعلم أنها تكذب، أليس كذلك؟ جميعنا نعلم ذلك".

ودخلت اللاعبتان في مشادة كلامية بعد اللقاء نتيجة ما بدر عن الأسترالية التي "لا يمكنها قول شيء مماثل. كيف بإمكانك أن تقولين +كاذبة+ أي شيء مماثل إذا كنت لا تعلمين شيئاً عن إصابتي" بحسب ما ردت أوستابنكو أمام وسائل الإعلام على منافستها.

وتابعت "لا يمكنك قول شيء مماثل أمام الجميع، أنت تنعتيني بالكاذبة. لا أعتقد أن تصرفها محترم"، كاشفة "ما قلت لها (بعد اللقاء) أنك لاعبة سيئة جداً بسبب التصرف الذي قامت به. كنت تفوزين لكن ذلك لا يعني أن باستطاعتك فعل ما تشائين".

واعتبرت أنها لو لم تكن مصابة في عضلات المعدة لتجاوزت المصنفة 75 عالمياً وبلغت الدور الرابع الذي تأهلت اليه ابنة الـ17 ربيعاً الأميركية كوري غوف المصنفة 20 بفوزها على السلوفينية كايا يوفان 6-3 و6-3، لتلتقي الألمانية أنجيليك كيربر الخامسة والعشرون وبطلة ويمبلدون لعام 2018 ورولان غاروس وفلاشينغ ميدوز لعام 2016 الفائزة على البيلاروسية ألياكساندرا ساسنوفيتش 2-6 و6-صفر و6-1.

وواصلت التشيكية باربورا كرايتشيوكوفا الرابعة عشرة وبطلة رولان غاروس لهذا الموسم مشوارها بفوزها على اللاتفية أناستازيا سيفاستوفا 7-6 (7-1) و3-6 و7-5، لتواجه الأسترالية آشلي بارتي الأولى أو التشيكية كاتيرينا سينياكوفا.

وفازت التشيكية كارولينا موتشوفا التاسعة عشرة على الروسية أناستازيا بافليوتشنكوفا السادسة عشرة ووصيفة رولان غاروس لهذا الموسم 7-5 و6-3، والإسبانية باولا بادوسا الثلاثون على البولندية ماغدا لينيت 5-7 و6-2 و6-4.

© 2021 AFP