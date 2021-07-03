روحاني يبدي خشيته من موجة وبائية خامسة في إيران مرتبطة بمتحورة دلتا

الرئاسة الإيرانية/ا ف ب

صورة وفرتها الرئاسة الإيرانية تظهر الرئيس حسن روحاني (الثاني من اليسار) مشاركا في الاجتماع الأسبوعي للجنة مكافحة فيروس كورونا في طهران في الثالث من تموز/يوليو 2021

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طهران (أ ف ب)

أبدى الرئيس حسن روحاني السبت خشيته من دخول إيران في موجة وبائية خامسة لفيروس كورونا، مرتبطة خصوصا بمتحورة دلتا شديدة العدوى.

وتعد إيران أكثر دول الشرق الأوسط تأثرا بجائحة كوفيد-19، وهي أعلنت وفاة أكثر من 84 ألف شخص من أصل أكثر من 3,2 ملايين أصيبوا بالمرض، علما بأن المسؤولين سبق أن أقروا بأن هذه الأرقام الرسمية تبقى دون الفعلية.

وقال روحاني خلال الاجتماع الأسبوعي للجنة الوطنية لمكافحة كوفيد-19 "أخشى أن نكون على مسار الموجة الخامسة في كامل البلاد".

وأضاف "في الأسابيع الماضية، أعلِن أن متحورة دلتا دخلت عبر (مناطق) الجنوب والجنوب الشرقي، ويجب أن نحرص على ألا تنتشر في البلاد"، مشددا على ضرورة "أن نكون أكثر حذرا في المحافظات الجنوبية لأن متحورة دلتا انتشرت".

ووفق وزارة الصحة، بات الكثير من محافظات الجنوب والجنوب الشرقي، لا سيما سيستان-بلوشتان وكرمان وهرمزكان وفارس، عند المستوى "الأحمر"، وهو الأقصى في التصنيف الوبائي المعتمد من قبل الجمهورية الإسلامية.

واتسعت دائرة المناطق المصنفة حمراء في الآونة الأخيرة، وباتت تطال محافظة طهران حيث عادت عشر مدن أبرزها العاصمة، الى المستوى الأقصى.

وشكا المسؤولون الإيرانيون من تأثير العقوبات الأميركية المفروضة على البلاد، على امكان استيراد لقاحات لمكافحة فيروس كورونا، لا سيما لصعوبة القيام بالتحويلات المالية اللازمة من أجل الحصول عليها.

ووفق وزارة الصحة، نال أكثر من 4,4 ملايين شخص من أصل إجمالي عدد السكان الذي يناهز 83 مليونا، جرعة واحدة من لقاح مضاد لكوفيد-19، في حين نال 1,7 مليون شخص فقط جرعتين، وذلك منذ بدء حملة تلقيح وطنية في شباط/فبراير.

ووعد روحاني بأن "الوضع سيتحسن إن شاء الله في ما يتعلق بالتلقيح اعتبارا من الأسبوع المقبل".

وسعيا لتعويض النقص في اللقاحات المستوردة، عملت إيران على تطوير عدد من مشاريع اللقاحات المحلية. وأعلنت السلطات في الفترة الماضية، منح موافقة طارئة على استخدام اثنين من هذه اللقاحات، علما بأن أيا من المشاريع لم ينل بعد إجازة الاستخدام الصحية على نطاق واسع.

© 2021 AFP