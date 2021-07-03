روسيا تسجل حصيلة وفيات قياسية جديدة بكوفيد ودول العالم تكافح المتحورة دلتا

ديميتار ديلكوف ا ف ب/ارشيف

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موسكو (أ ف ب)

سجلت روسيا حصيلة قياسية جديدة من الوفيات بكوفيد لليوم الخامس على التوالي السبت، في وقت تبذل دول في أنحاء العالم جهودا حثيثة لاحتواء التفشي السريع للمتحورة دلتا شديدة العدوى.

وتسببت المتحورة بموجة جديدة من الفيروس الذي أودى بالفعل بقرابة أربعة ملايين شخص، مجبرة العديد من الدول على إعادة فرض تدابير بعد أكثر من عام على ظهور الوباء واجتياحه العالم.

وفرضت إندونيسيا إغلاقا جزئيا السبت، غداة إعلانها عن أكثر من 25 ألف حالة إصابة و539 وفاة، في حصيلتين يوميتين قياسيتين.

وأُغلقت المساجد والمطاعم ومراكز التسوق في العاصمة جاكرتا وفي أنحاء جاوا، أكبر الجزر، وفي بالي بعد ارتفاع الحصيلة اليومية بأكثر من أربع مرات في أقل من شهر.

وتمثل المتحورة دلتا أكثر من 80 بالمئة من الحالات الجديدة في بعض المناطق، وفق وزارة الصحة الإندونيسية.

وقالت مايا بوبسبيتا ساري وهي من أهالي جاكرتا إن "تشديد القيود جاء متأخرا". أضافت "في السابق، كان الناس الذين يصابون بكوفيد غرباء، الآن الناس الأقرب إلي يصابون أيضا ... الفيروس يقترب كثيرا وهذا مخيف".

وفي مناطق أخرى بجنوب شرق آسيا، أمرت بورما الجمعة مليوني شخص يسكنون مندلاي ثاني أكبر مدن البلاد، بلزوم منازلهم في وقت يواجه هذا البلد الذي يشهد انقلابا، صعوبة في الحد من الإصابات.

واستبعدت روسيا حتى الآن فرض حجر لوقف ارتفاع الإصابات بدلتا، حتى مع إحصاء 697 السبت، في حصيلة قياسية لليوم الخامس على التوالي.

واستضافت سان بطرسبرغ، ثاني أكبر المدن، مباراة ربع النهائي في كأس أوروبا لكرة القدم (يورو 2020) بين إسبانيا وسويسرا مساء الجمعة، وسط مخاوف في أعقاب رصد مئات الإصابات بين المشجعين الذين كانوا يتابعون مباريات في أنحاء القارة.

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وكانت روسيا تأمل في أن تتمكن حملة التطعيم لديها في إخماد موجة جديدة، لكنها قوبلت بتشكيك واسع وبطء الوتيرة، إذ تلقى 16 بالمئة فقط من سكان روسيا البالغ عددهم 146 مليون نسمة، اللقاح.

ورأى مراسلو فرانس برس مئات الأشخاص ينتظرون أمام مراكز تلقيح في أنحاء موسكو الجمعة.

وقالت الطالبة زفيتلانا ستيبيريفا (21 عاما) في شمال شرق موسكو "انتظر في الطابور منذ ساعتين تقريبا". وأضافت "أريد أن اتلقى اللقاح وأن أشعر بالأمان".

هذا الأسبوع حض الرئيس فلاديمير بوتين الروس على "الاستماع للخبراء" وعدم تصديق الشائعات حول الفيروس واللقاحات.

- إيران تخشى موجة خامسة -

حذرت إيران التي تصارع أسوأ تفش لفيروس كورونا في الشرق الأوسط، من أنها تخشى من موجة وبائية جديدة.

وقال الرئيس حسن روحاني في كلمة متلفزة خلال الاجتماع الأسبوعي للجنة الوطنية لمكافحة كوفيد-19 "أخشى أن نكون على مسار الموجة الخامسة في كامل البلاد".

وأضاف "في الأسابيع الماضية، أعلِن أن متحورة دلتا دخلت عبر (مناطق) الجنوب والجنوب الشرقي، ويجب أن نحرص على ألا تنتشر في البلاد"، مشددا على ضرورة "أن نكون أكثر حذرا في المحافظات الجنوبية لأن متحورة دلتا انتشرت".

والمتحورة دلتا التي ظهرت للمرة الأولى في الهند وباتت منتشرة في ما لا يقل عن 85 بلدا، تفشت في أماكن تمكنت في السابق من تجنب أسوأ تداعيات الوباء.

وفيجي التي لم تسجل طيلة عام أي إصابة محلية، حتى رصد دلتا في نيسان/أبريل، أحصت أكبر زيادة في أعداد الإصابات السبت.

وأفادت السلطات عن وفاتين وحذرت من الاسوأ في وقت يهدد الفيروس بأن يطغى على المنظومة الصحية للدولة الواقعة بجنوب المحيط الهادئ.

كما نجت إفريقيا إلى حد كبير من أسوأ تداعيات الوباء، لكن أعداد الإصابات ارتفعت في القارة خلال الأسابيع الستة الماضية، بسبب المتحورة دلتا.

وارتفع عدد الوفيات 15 بالمئة في 38 دولة إفريقية، إلى قرابة ثلاثة آلاف في الفترة نفسها.

وأحصت جنوب إفريقيا، أكثر الدول الإفريقية تضررا بالفيروس، حصيلة قياسية بلغت 24 ألف إصابة الجمعة. وقال نائب وزير الصحة جو باهلا "نحن بالحقيقة ... في عين عاصفة الموجة الثالثة".

© 2021 AFP