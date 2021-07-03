طواف فرنسا: السلوفيني بوغاتشار حامل اللقب ينتزع القميص الأصفر

توماس سامسون ا ف ب/ا ف ب

انتزع حامل اللقب السلوفيني تاداي بوغاتشار السبت القميص الأصفر في النسخة الـ108 من طواف فرنسا للدراجات الهوائية

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غران-بورنو (فرنسا) (أ ف ب)

انتزع حامل اللقب السلوفيني تاداي بوغاتشار السبت القميص الأصفر في النسخة الـ108 من طواف فرنسا للدراجات الهوائية مع نهاية المرحلة الثامنة، التي شهدت تفوق البلجيكي ديلان تونز بتسجيله أسرع توقيت.

وحلّ بوغاتشار من فريق "الإمارات" رابعاً خلف الاسباني إيون إيساغيري والكندي ميكايل وودز، فيما كان البلجيكي تونز (البحرين) الاسرع بفارق حوالي 40 ثانية في هذه المرحلة بين أويوناكس وغران-بورنو بمسافة 150,8 كلم.

وحقق تونز (29 عاماً) فوزه الثاني في نسخة هذا العام، بعد عامين من باكورة انتصاراته، كما منح فريق البحرين انتصاره الثاني في غضون يومين، عقب فوز السلوفيني ماتاي موهوريتش بالمرحلة السابعة.

في المقابل، تقدم بوغاتشار على أبرز منافسيه في صدارة الترتيب العام في المقطعين الاخيرين، وتحديداً قبل 30 كيلومتراً من خط الوصول، من هذا اليوم الممطر في جبال الالب في روم ولا كولومبيير.

ووجه السلوفيني ضربة إلى منافسيه منذ المرحلة الاولى في الجبال، وخلق فارقاً كبيراً وصل إلى أكثر من 3 دقائق بمواجهة أقرب مطارديه، وذلك بعد ثلاثة أيام من التفوق الذي اظهره في سباق ضد الساعة.

ونجح ابن الـ 22 عاماً في انتزاع القميص الأصفر من حامله منذ الأحد الهولندي ماتيو فان در بول منذ الأحد.

وهي المرة الثالثة التي يرتدي فيها دراج فريق الإمارات قميص متصدر الترتيب، بعدما سبق له ان حقق هذا الانجاز مرتين في العام الماضي في طريقه للفوز باللقب.

- ترتيب الخمسة الأوائل في المرحلة الثامنة:

1- البلجيكي ديلان تونز 3,54,41 ساعات

2- الاسباني إيون إيساغيري بفارق 44 ثانية

3- الكندي ميكايل وودز بفارق 47 ث.

4- السلوفيني تاداي بوغاتشار بفارق 49 ث.

5- الهولندي فوتر بويلز بفارق 2,33 دقيقتان

- ترتيب الخمسة الأوائل في الترتيب العام:

1- السلوفيني تاداي بوغاتشار 29:38.25 ساعة

2- البلجيكي فاوت فان أيرت بفارق 1,48 دقيقة

3- الكازاخستاني أليكسي لوتسينكو بفارق 4,38 د.

3- الكولومبي ريغوبرتو أوران بفارق 4,46 د.

5- الدنماركي يوناس فينغيغارد بفارق 5,00 د.

© 2021 AFP