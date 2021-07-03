غرب كندا كاليفورنيا مسرح لحوالى مئة حريق جراء موجة الحر

جوش ادلسون ا ف ب/AFP

السنة النار حول بحيرة شاستا في كاليفورنيا في 2 تموز/يوليو 2021

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فانكوفر (كندا) (أ ف ب)

يجتاح حوالى مئة حريق غرب كندا وكاليفورنيا فيما تسيطر موجة قيظ غير مسبوقة على هذه المناطق، أسفرت عن وفاة المئات.

ومساء الجمعة، استمر عدد الحرائق بالارتفاع في مقاطعة بريتيش كولومبيا الكندية ووصل إلى 152 حريقا من بينها 89 اندلعت في اليومين الأخيرين.

وسجلت هذه الحرائق خصوصا شمال مدينة كاملوبس الواقعة على بعد 350 كيلومترا شمال شرق فانكوفر.

وتم إجلاء نحو ألف شخص الخميس من هذه المقاطعة حيث أتى حريق غابات على ما يقرب من 90% من بلدة ليتون.

ويقدر الخبراء أن موجة الحر هذه التي أطلقت في إطارها انذارات بدرجات حرارة مرتفعة جدا في مناطق يعيش فيها ملايين الأشخاص وتسببت بوفاة نحو 700 شخص في كندا و16 على الأقل في الولايات المتحدة، ناجمة عن الاحترار المناخي.

وقالت كبيرة الأطباء الشرع في بريتيش ولومبيا ليزا لابوانت في بيان أن "الظروف المناخية القصوى التي عرفتها بريتيش كولومبيا في الأسبوع الأخير عامل مهم يساهم في ارتفاع عدد الوفيات".

وأكد رئيس وزراء كندا جاستن ترودو "نحن على أهبة الاستعداد لمساعدة بريتش كولومبيا وكل أرجاء البلاد".

وأعلنت اوتاوا مساء الجمعة تشكيل مركز عمليات في مقاطعة ألبرتا المجاورة التي تضربها موجة الحر أيضا يمكن للقوات المسلحة من خلاله توفير دعم لوجيستي. وسيوفر أيضا دعم جوي.

وقال وزير الأمن العام بيل بلير خلال مؤتمر صحافي "ظروف الجفاف والقيظ في بريتيش كولومبيا غير مسبوقة" متوقعا "صيفا طويلا وصعبا".

ودمرت بلدة ليتون الواقعة على بعد 250 كيلومترًا شمال شرق فانكوفر، والتي قفزت إلى الواجهة لتسجيلها هذا الأسبوع مستوى قياسيا وطنيا للحرارة بلغ 49,6 درجة مئوية، بشكل تام تقريبا. وكان تم إجلاء السكان ال250 مساء الأربعاء بسبب حريق انتشر بسرعة كبيرة.

ثم وسع أمر الإجلاء ليل الأربعاء الخميس ليشمل سكان مئة منزل شمال ليتون.

وقال براد فيس وهو نائب محلي على فيسبوك "أتت النيران على 90% من البلدة بما في ذلك وسط المدينة".

وقال جيف تشامبان وهو أحد سكان ليتون لمحطة "سي بي سي" التلفزيونية إنه رأى والديه يموتان في الحريق الذي يجتاح المدينة بعدما سقط عمود كهربائي على الملجأ الذي انتقلا إليه.

وقال رئيس وزراء المقاطعة جون هورغان "لا يسعني إلا أن أؤكد أن خطر اندلاع حرائق كبير حاليًا في جميع أنحاء بريتيش كولومبيا تقريبًا وأحث السكان على الاصغاء إلى السلطات واتباع تعليماتها".

- مدة موجة الحر مثيرة للقلق -

وتسود موجة الحر وسط كندا. فإلى جانب بريتيش كولومبيا، اطلقت تنبيهات من موجة حر في مقاطعات ألبرتا وساسكاتشوان ومانيتوبا فضلا عن أجزاء من المقاطعات الشمالية الغربية وشمال انتاريو كذلك.

وقالت هيئة البيئة الكندية مساء الجمعة بالتوقيت المحلي في نشرات جوية مختلفة تتعلق ببريتيش كولومبيا إن "موجة حر خطرة وطويلة الأمد ستتواصل" وستستمر بالتسبب "بحرارة مرتفعة جدا في اليومين المقبلين".

وعانت ولايتا واشنطن وأوريغن الأميركيتان على الجانب الآخر من الحدود هذا الأسبوع أيضا، درجات حرارة قياسية.

ويكافح مئات من عناصر الإطفاء ثلاثة حرائق غابات أتت على 15 ألف هكتار في شمال كاليوفرنيا بما يشمل منطقة سياحية كانت تستعد لاستضافة الكثير من الزوار في عطلة نهاية الأسبوع الطويلة بمناسبة العيد الوطني في الرابع من تموز/يوليو.

ودعت السلطات إلى إخلاء المنطقة الممتدة على طول بحيرة شاستا المعروفة لدى محبي التخييم والواقعة جنوب الحدود مع ولاية اوريغن، فيما أتى الحريق على حوالى أربعين مبنى بينها ما لا يقل عن ستة منازل قرب لايكهيد.

© 2021 AFP