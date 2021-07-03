فورمولا واحد: لويس هاميلتون يجدد عقده مع مرسيدس حتى عام 2023

اندري ايساكوفيتش ا ف ب

سائق مرسيدس البريطاني لوس هاميلتون خلال مشاركته في التجرب على هامش سباق جائزة النمسا الكبرى. 2 تموز/يوليو 2021

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باريس (أ ف ب)

جدد السائق البريطاني لويس هاميلتون بطل العالم 7 مرات عقده مع فريق مرسيدس حتى عام 2023 كما اعلن الاخير السبت.

وتوج هاميلتون بستة من القابه العالمية في صفوف مرسيدس الذي انتقل اليه عام 2012.

واصدر مرسيدس بيانا جاء فيه "يُسعد مرسيدس أي ام جي بتروناس ان تعلن عن تمديد عقد لويس هاميلتون بطل العالم 7 مرات سنتين اضافيتين ومتابعة شراكة هي الانجح بين سائق وحظيرة في تاريخ فورمولا واحد".

وقال هاميلتون في بيان "أشعر بالاثارة لاستمرار هذه الشراكة لسنتين اضافيتين".

وكان هاميلتون، البالغ 36 عاماً، يرتبط بعقد مع الحظيرة الألمانية حتى نهاية عام 2021، وكانت كل الدلائل تشير الى رغبة الطرفين في تجديد هذه الشراكة الناجحة التي نتج عنها فوز البريطاني بـ 6 ألقاب عالمية للسائقين واحراز مرسيدس 7 ألقاب لدى الصانعين منذ عام 2014 وانطلاق حقبة المحركات الهجينة (الهايبريد).

© 2021 AFP