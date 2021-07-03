كأس أوروبا: إنكلترا تكتسح أوكرانيا برباعية نظيفة وتبلغ نصف النهائي

البرتو لينغريا تصوير مشترك/ا ف ب

لاعبو إنكلترا يحتفلون بالهدف الثاني في مرمى أوكرانيا خلال مباراتهما في ثمن نهائي كأس أوروبا، روما في 3 تموز/يوليو 2021

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روما (أ ف ب)

قاد القائد هاري كاين إنكلترا لبلوغ نصف نهائي كأس أوروبا للمرة الأولى منذ 1996، وذلك بتسجيله ثنائية في الفوز الكبير على أوكرانيا 4-صفر السبت على الملعب الأولمبي في روما، لتبقي بلاده على حلمها باللقب الأول لها على الإطلاق منذ مونديال 1966.

وبعدما تمكنت أخيراً من فك عقدتها الألمانية وتحقيق فوزها الأول في الأدوار الإقصائية منذ 1996 بتغلبها على "مانشافت" في "ويمبلي" بهدفي المتألق رحيم سترلينغ وكاين، انتقلت إنكلترا إلى روما لتواجه منتخب أوكراني ليس لديه أي شيء ليخسره لأن مجرد وصوله الى هذه المرحلة يشكل إنجازاً تاريخياً لهذا البلد السوفياتي السابق.

وقد أبقى "الأسود الثلاثة" على شباكهم نظيفة في البطولة للمباراة الخامسة توالياً منذ بدايتها في إنجاز لم يتحقق في بطولة كبرى منذ إيطاليا في مونديالها عام 1990 (حققت إسبانيا الانجاز ذاته ايضاً في كأس أوروبا 2012 لكن بين مباراتها الثانية والخامسة الأخيرة في النهائي).

وأعلن الإنكليز عن نفسهم السبت بقوة وأكدوا أنهم قادرون على نيل لقب أول منذ تتويجهم على حساب ألمانيا الغربية بلقب مونديال 1966 على أرضهم.

وبلغ الإنكليز نصف نهائي البطولة القارية للمرة الأولى منذ 1996 حين انتهى مشوارهم على أرضهم على أيدي الألمان بالذات، بفضل أهداف القائد كاين (4 و50) وقلب الدفاع هاري ماغواير (46) وجوردن هندرسون (63).

وما يعزز حظوظه الإنكليز باللقب القاري الأول والثاني بالمجمل في تاريخهم أنهم يخوضون نصف النهائي في معقلهم "ويمبلي" الأربعاء ضد الدنمارك المتأهلة السبت على حساب تشيكيا 2-1، ثم النهائي الذي سيقام على الملعب ذاته في 11 الحالي ضد الفائز من مواجهة إيطاليا وإسبانيا.

وكانت إنكلترا التي تبلغ نصف النهائي للبطولة الكبرى الثانية توالياً بعد مونديال 2018، مرشحة لتخطي أوكرانيا ومدربها أندري شفتشنكو الذي قاد بلاده الى مشوار تاريخي في البطولة ليس لوصولها الى ربع النهائي وحسب، بل لأنها المرة الأولى التي تتجاوز فيها دور المجموعات منذ الاستقلال عن الاتحاد السوفياتي.

© 2021 AFP