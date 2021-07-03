مؤتمر حزب اليمين المتطرف للتعبئة من اجل انتخابات الرئاسة في فرنسا

زعيمة اليمين الفرنسي المتطرف مارين لوبن تشارك في احتفال لمناسبة عيد العمال في باريس في الاول من ايار/مايو 2021

إعلان اقرأ المزيد

باريس (أ ف ب)

تسعى زعيمة حزب اليمين المتطرف الفرنسي مارين لوبن إلى إعادة تعبئة صفوف أنصارها يومي السبت والأحد، بعد خسارتها في انتخابات المناطق ما حدّ من طموحها للوصول إلى رئاسة الجمهورية في نيسان/أبريل المقبل.

تعذّر على اليمين المتطرف الفرنسي بزعامة مارين لوبن الفوز بأي منطقة في الدورة الثانية من الانتخابات التي جرت نهاية الأسبوع الماضي، حيث كان يأمل في اجتذاب مناطق تكون له قاعدة انطلاق للانتخابات الرئاسية في 2022.

اقر فيليب أوليفييه مستشار مارين لوبن "لو تمكنا من الفوز في لإحدى المناطق لكان الأمر أسهل".

من المقرر أن يقدم مؤتمر نهاية هذا الأسبوع بعض التوضيحات التي طلبها مؤيدو الحزب.

تساءل الكثيرون عن اقحام مرشحين من صفوف اليمين كرؤساء لقوائم انتخابات المناطق، بينما طرح آخرون مسألة الأداء الداخلي للحزب أو حتى "اهتراء" مارين لوبن التي ستشارك في ثالث انتخابات رئاسية لها في نيسان/أبريل المقبل.

وقال رومان لوبيز، رئيس بلدية موساك (جنوب غرب) لوكالة فرانس برس "إذا كان الأمر يتعلق بالجلوس والتصفيق بحرارة وإجراء سباق محموم عبر التغريدات، فمن الأفضل البقاء في المنزل".

وستطرح كذلك مسألة التموضع السياسي للحزب بعد انتكاسة الانتخابات.

منذ سنوات، يحاول حزب التجمع الوطني، وهو قوة سياسية صاعدة تتصدى له التشكيلات الأخرى، تقديم نفسه على انه حزب "مثل الآخرين" من أجل تجنب شيطنة تسمية اليمين المتطرف التي تبعد جزءا من الناخبين.

ويعارض هذا التوجه بعض الشخصيات، مثل رئيس الحزب السابق جان ماري لوبن الذي يعتقد أن حزب التجمع الوطني يتعين عليه استعادة "رجولته" و "إحياء" موضوعاته المفضلة - الهجرة وانعدام الأمن - أو النائب في البرلمان الأوروبي جيلبير كولارد الذي يعتبر أن "إزالة الشيطنة فخ".

ويبقى معرفة إن كانت أطراف أخرى في الحزب أكثر يمينية منها، ستحاول تجاوز مارين لوبن.

هذا هو رهان مناصري اريك زيمور، المعروف بمواقفه الخلافية، الذي يتهم مارين لوبن بأنها معتدلة للغاية ومن المرجح أن يترشح للسباق الرئاسي.

لكن مارين لوبن ضمنت إعادة انتخابها لرئاسة الحزب الأحد كونها المرشحة الوحيدة .

ولا يبدو وضع المرشحة سيئاً في استطلاعات الرأي التي تظهر كلها تأهلها إلى الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية المقبلة. إلا أنها ستتعرض للهزيمة أمام الرئيس المنتهية ولايته، إيمانويل ماكرون، في الدورة الثانية، كما حدث في العام 2017.

© 2021 AFP