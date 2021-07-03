19 شخصا في عداد المفقودين في انزلاق تربة جراء أمطار غزيرة في اليابان

صورة موزعة جيجي برس/اف ب/ارشيف

صورة من فيديو أرسله أحد سكان منطقة أتامي لوكالة جيجي برس في 03 تموز/يوليو 2021

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طوكيو (أ ف ب)

اعتبر 19 شخصا في عداد المفقودين بعدما جرف انزلاق تربة منازل عدة اثر تساقط أمطار غزيرة في منطقة شيزوكو بوسط اليابان على ما صرح مسؤول محلي لوكالة فرانس برس.

وظهر في لقطات بثها التلفزيون الياباني سيلا من الوحول يدمر مباني في مدينة أتامي الساحلية بينما كان سكان يحاولون أن يحموا أنفسهم.

وصرح مسؤول في معبد بوذي لقناة التلفزيون "ان اتش كي" العامة "سمعت ضجيجا مخيفا ورأيت سيلا من الوحول يبتلع المنحدر بينما يطلب عناصر الإنقاذ من السكان إخلاء المكان. لذلك ركضت" لأصل إلى مكان أعلى.

وقال "عندما عدت ، اختفت المنازل والسيارات التي كانت أمام المعبد".

وصرح مسؤول إدارة الكوارث في المنطقة لوكالة فرانس برس "ما زال مصير 19 شخصا مجهولا".

وأضاف أن السلطات المحلية طلبت من الجيش المساعدة لتنظيم عملية الانقاذ.

وذكرت وسائل إعلام يابانية أن رئيس الوزراء يوشيهيدي سوغا سيعقد اجتماعا مع الوزراء بعد ظهر السبت لمناقشة الوضع.

وصرح مسؤول في أتامي أن انزلاق التربة وقع قرابة الساعة 10,30 (01,30 ت غ)، مشيرا إلى أن "السيول جرفت منازل عدة".

وقطع التيار الكهربائي عن أكثر من 2800 منزل، حسب شركة الكهرباء "تبكو".

وتشهد غالبية مناطق اليابان حاليا موسم أمطار يتسبب عادة بفيضانات وسيول وانزلاقات تربة ما يدفع السلطات إلى إصدار أوامر بإجلاء السكان.

ويرى علماء أن هذه الظاهرة تفاقمت بسبب تغير المناخ لأن ارتفاع الحرارة في الغلاف الجوي يجعله يحتفظ بكميات أكبر من المياه مما يزيد من احتمالات هطول أمطار غزيرة ومن كثافتها.

وفي 2018 تسببت فيضانات في غرب اليابان بمقتل أكثر من مئتي شخص.

وبلغ معدل المتساقطات في أتامي 313 ميلمترا في غضون 48 ساعة مقارنة بمعدل شهري قدره 242,5 ميلمترا في تموز/يوليو عادة، بحسب التلفزيون الرسمي.

ويبعد منتجع أتامي الواقع في منطقة شيزوكو الريفية 90 كيلومترا عن شمال غرب طوكيو.

وأوقف خط القطارات السريع بين طوكيو وأوساكا مؤقتا بسبب الأمطار الغزيرة فيما تأثرت حركة القطارات المحلية في المناطق المتضررة على ما تظهر المواقع الإلكترونية لشركات السكك الحديد.

© 2021 AFP