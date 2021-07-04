أربعة قتلى في أسوأ حرائق غابات تجتاح قبرص منذ عقود

ياكوفوس هاتزيستفرو ا ف ب

سيارة في قرية فافاتسينيا في منطقة لارنكا بينما تشتعل الحرائق على التلال في 3 تموز/يوليو 2021

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نيقوسيا (أ ف ب)

قتل أربعة أشخاص يعتقد أنّهم مصريون في حرائق غابات تعد الأسوأ في قبرص منذ عقود دمّرت منازل وأدت إلى إخلاء قرى في وقت أرسلت اليونان وإسرائيل وغيرهما من الدول طائرات للمساعدة في إخمادها.

واندلع الحريق بعد ظهر السبت واجتاح مناطق في جنوب سفوح جبال ترودوس في وقت تواجه البلاد موجة حر شديدة.

وقال الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسياديس في تغريدة الأحد "إنها مأساة"، مضيفا أنه "أكبر حريق منذ العام 1974" الذي شهد انقسام الجزيرة بعدما احتلت تركيا ثلثها الشمالي.

وأضاف أن الحريق أدى إلى "سقوط وفيات" وأتى على ممتلكات وغابات، مشيرا إلى أن "الحكومة ستقدّم مساعدات فورية إلى الضحايا وعائلاتهم".

وتابع "لن نتخلى عن أحد في ظل الدمار الناجم عن الحريق".

من جهته، قال وزير الداخلية نيكوس نوريس للصحافيين الأحد "توجّه محققون متخصصون في الطب الشرعي إلى الموقع لتحديد هويات (القتلى)"، موضحا أن "جميع المؤشرات تدل على أن الجثث لأربعة مفقودين نبحث عنهم منذ أمس" السبت.

وأضاف أنه يُعتقد أن القتلى الأربعة يحملون الجنسية المصرية.

وذكرت صحيفة "فيليفثيروس" أنه عُثر على الجثث الأربع في منطقة على بعد نحو 400 متر عن مكان مركبتهم المتفحمة.

وكتب المفوض الأوروبي لشؤون إدارة الأزمات يانيز لينارتشيتش على تويتر انه تم حشد "فرق الإطفاء الجوية"، مشيرا إلى إرسال ايطاليا واليونان طائرات للمساعدة.

وأعلن مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي نفتالي بينيت إرسال "طائرتي إطفاء" الى قبرص يتوقع وصولهما الأحد.

وذكرت وسائل إعلام محلية أنه تم توقيف رجل يبغ من العمر 67 عاما للاشتباه بأنه أشعل الحريق.

© 2021 AFP