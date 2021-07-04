اتفاق للافراج الأربعاء عن السفينة التي عطلت الملاحة في قناة السويس (هيئة القناة)

هيئة قناة السويس/اف ب

صورة نشرتها هيئة قناة السويس المصرية في 29 آذار/مارس 2021 تظهر رجلاً يلوح بالعلم المصري بعد تعويم سفينة الحاويات إيفر غيفن التي ترفع علم بنما

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القاهرة (أ ف ب)

اعلنت هيئة قناة السويس الاحد التوصل الى اتفاق ينص على الافراج الاربعاء عن سفينة الحاويات العملاقة إيفر غيفن التي احتجزتها السلطات المصرية بعدما تسببت نهاية آذار/مارس بتعطل الملاحة في القناة إثر جنوحها.

واورد بيان للهيئة أنه تم التوصل الى "اتفاقية تسوية" مع الجهة مالكة السفينة، لافتا الى ان احتفالا سيقام الاربعاء لتوقيع الاتفاق ومغادرة السفينة.

وكانت السفينة إيفر غيفن قد جنحت في 23 آذار/مارس وتوقفت في عرض مجرى قناة السويس فعطلت الملاحة في الاتجاهين.

والسفينة البالغ طولها 400 متر وعرضها 59 متراً وحمولتها الإجمالية 224 ألف طن، كانت متّجهة من الصين إلى روتردام في هولندا.

وتؤمن قناة السويس عبور 10 في المئة من حركة التجارة البحرية الدولية، وتشكّل صلة وصل بين أوروبا وآسيا.

واستمر تعطّل حركة عبور القناة ستة أيام، وقدّرت هيئة القناة خسائر مصر من جرائه بما بين 12 مليونا و15 مليون دولار في اليوم الواحد.

وفي نهاية حزيران/يونيو، أكد رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع أنه تم التوصل إلى "اتفاق مبدئي" مع الجهة المالكة لسفينة الحاويات العملاقة إيفر غيفن حول التعويضات المترتبة بعد جنوحها في المجرى المائي، مشيرا إلى "مناقشات مكثفة بين لجنة تفاوض قناة السويس و(اللجان) الممثلة لملاك السفينة وشركات التأمين".

وكانت نقطة الخلاف الرئيسية بين مصر وشركة "شوي كيسن" اليابانية المالكة للسفينة تتمحور حول التعويضات.

وكانت الهيئة أعلنت خفض مبلغ التعويض المطلوب لقاء الأضرار الناجمة عن جنوح السفينة إيفر غيفن في قناة السويس، من 916 مليون دولار إلى 550 مليون دولار.

وأدّى تعطل الملاحة إلى ازدحام مروري في القناة وتشكل طابور انتظار طويل زاد على 420 سفينة محمّلة ب26 مليون طنا من البضائع.

© 2021 AFP