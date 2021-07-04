الدوري الأميركي للمحترفين: ميلووكي يقصي أتلانتا ويلاقي فينيكس في النهائي

كيفن سي كوكس غيتي/غيتي عبر ا ف ب

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لوس انجليس (أ ف ب)

سجّل كريس ميدلتون 32 نقطة وقاد ميلووكي باكس إلى أوّل نهائي له في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين منذ 47 عاما، بفوزه على مضيفه أتلانتا هوكس 118-107.

وحسم باكس، المصنف ثالثا في الدور المنتظم، سلسلة نهائي المنطقة الشرقية 4-2 أمام هوكس، ليظهر في نهائي الدوري للمرة الأولى منذ عام 1974.

قال جرو هوليداي صاحب 27 نقطة و9 متابعات و9 تمريرات حاسمة لميلووكي "عندما كنت طفلا صغيرا، الجميع كان يريد الذهاب إلى النهائي. هذا رائع".

ويلاقي ميلووكي في النهائي بطل المنطقة الغربية فينيكس صنز، في سلسلة من سبع مباريات ممكنة تبدأ الثلاثاء.

واحتفل ميلووكي، المتوّج مرة وحيدة بدوري "أن بي ايه" عام 1971، بلقب المنطقة الشرقية على ملعب ستايت فارم أرينا الخاص بأتلانتا.

قال مدرّبه مايك بودنهولتسر "هذا جميل. قدّم هؤلاء الشبان كل شيء لمدة سنة. يستحقون الذهاب إلى النهائي".

تابع "لدينا المزيد من العمل للقيام به".

وحقق باكس الفوز برغم غياب نجمه الأول اليوناني يانيس أنتيتوكنمبو، أفضل لاعب سابقا في الدوري مرتين، لاصابته بركبته اليسرى. تعرض اللاعب العملاق البالغ 26 عاما لتمدّد في غضروف ركبته، عندما سقط بطريقة غريبة على الأرض في المباراة الرابعة ضمن السلسلة.

في المقابل، عاد إلى صفوف هوكس نجمه الشاب تراي يونغ، بعد غيابه عن آخر مباراتين بسبب اصابة في قدمه.

لكن يونغ عانى في المباراة السادسة، مسجلا أربع محاولات فقط من 17 رمية، وأهدر6 رميات ثلاثية لينهي المباراة برصيد 14 نقطة فقط.

قال يونغ انه لم يتعاف بشكل كامل من الاصابة، لكنه أراد أن يجرّب حظّه "لم أرغب بالغياب والندم على عدم خوض اللقاء. كان هذا الأمر سيؤلمني فقررت اللعب وأن أترك الملعب يقرّر".

© 2021 AFP