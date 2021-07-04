بطولة انكلترا: تعيين الدولي الفرنسي السابق فييرا مدربًا لكريستال بالاس

ماريوس بيكر تصوير مشترك/ا ف ب

إعلان اقرأ المزيد

لندن (أ ف ب)

أعلن نادي كريستال بالاس الانكليزي لكرة القدم الاحد تعيين الدولي الفرنسي وقائد أرسنال السابق باتريك فييرا مدربًا للفريق الاول للمواسم الثلاثة المقبلة، بعد بحث طويل عن خليفة روي هدودسون.

وقبل وصوله الى بالاس، حظي لاعب الوسط السابق المتوج بلقب الدوري الانكليزي ثلاث مرات مع ارسنال، بفترات متقلبة مع نيويورك سيتي الاميركي ونيس الفرنسي في اول تجربتين تدريبية له.

يعتبر فييرا (45 عامًا) الفائز مع منتخب بلاده بكأس العالم (1998) وكأس أوروبا (2000) من افضل لاعبي الوسط في تاريخ البرميرليغ عندما لعب تحت إشراف مواطنه ارسين فينغر مع النادي اللندني.

وجاء في بيان للنادي إن "كريستال بالاس سعيد للإعلان عن تعيين باتريك فييرا مدربًا جديدًا للمواسم الثلاثة المقبلة".

ويبحث فريق "النسور" عن خليفة لهودسون الذي أعلن في أيار/مايو الماضي انه سيغادر مع نهاية الموسم مع انتهاء عقده.

وقال فييرا الذي لعب لمانشستر سيتي في موسم 2010-2011 قبل اعتزاله كرة القدم "أنا متحمس للحصول على فرصة العودة الى البرميرليغ والاشراف على هذا النادي العظيم، حيث سنبدأ سويًا فصلا جديدًا".

وتابع لاعب إنتر الايطالي السابق "إنه مشروع يروق لي حقًا، بعد أن تحدثت كثيرًا مع رئيس مجلس الإدارة والمدير الرياضي عن طموحاتهما وخططهما للنادي بأكمله، بما في ذلك الأكاديمية".

نجح هودسون في اربعة مواسم امضاها في بالاس في إبقاء الفريق في دوري الاضواء. الا انه كانت هناك رغبة في النادي لتجديد الفريق الذي يضم العديد من اللاعبين المتقدمين في السن مع مدرب أصغر.

وقال رئيس النادي ستيف باريش "لدينا الكثير لنقوم به للاستعداد في الأسابيع المقبلة، وأتطلع إلى العمل عن كثب مع باتريك و(المدير الرياضي) دوغي (فريدمان) لساتقدام بعض الوجوه الجديدة لمساعدتنا جميعًا على تقديم موسم ناجح".

© 2021 AFP