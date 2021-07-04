كوبا أميركا 2021: الأرجنتين بسهولة إلى نصف النهائي على حساب الاكوادور

نلسون الميدا ا ف ب

حققت أرجنتين ليو ميسي فوزا سهلا على الأكوادور بثلاثية في ربع نهائي كوبا أميركا

إعلان اقرأ المزيد

غويانيا (البرازيل) (أ ف ب)

حققت الأرجنتين فوزا صريحا على الاكوادور 3-صفر السبت في غويانيا البرازيلية وبلغت نصف نهائي بطولة كوبا أميركا 2021 في كرة القدم، لتضرب موعدا مع كولومبيا التي تخطت الأوروغواي بركلات الترجيح.

ولعب النجم ليونيل ميسي تمريرتين حاسمتين لرودريغو دي بول (40) ولاوتارو مارتينيس (84)، قبل أن يختتم المهرجان بركلة حرة رائعة (90+3).

ولم تقدّم الاكوادور بقيادة المدرب الأرجنتيني غوستافو ألفارو مقاومة حقيقية أمام منتخب "ألبي سيليستي"، علما بأنها أكملت المباراة بعشرة لاعبين في ثوانيها الأخيرة بعد طرد بييرو هينكابي (90+2).

وأكد ميسي نجم برشلونة الإسباني ان فريقه "حقق أحد أهدافه"، بلوغ نصف نهائي المسابقة.

تابع أفضل لاعب في العالم ست مرات "أحد أهدافنا أن نكون بين الأربعة الأوائل. عرفنا أننا سنواجه خصما صعبا جدا".

وبعمر الرابعة والثلاثين، يأمل ميسي في الثأر من ثلاث مباريات نهائية خسرها في البطولة في 2007 و2015 و2016، وفكّ عقدة مستمرة منذ 28 عاما لبلاده في البطولة.

واحرزت الارجنتين 14 لقبا في البطولة، آخرها في 1993، مقابل 15 لقبا للأوروغواي صاحبة الرقم القياسي آخرها في 2011، فيما أحرزت البرازيل خمسة من آخر تسعة ألقاب.

تابع اللاعب الرقم 10 الباحث عن أول ألقابه الكبرى مع الأرجنتين "في الحقيقة كانت مباراة صعبة جدا"، أمام فريق "عمل بجهد ولاعبين شبان سريعين وأقوياء بدنيا".

وعن الخصم المقبل كولومبيا، قال "البعوضة" انه "صلب جدا، مع لاعبين مميزين، يتمتعون بالخبرة، سريعين ويدافعون جيدا".

أردف قائد المنتخب "آمل في بلوغ النهائي".

ومع أربعة أهداف سجلها منذ بداية البطولة، انفرد ميسي في صدارة ترتيب الهدافين، بفارق هدف عن البيروفي جانلوكا لابادولا، فيما يملك النجم البرازيلي نيمار هدفين.

وستقام مباراة نصف النهائي ضد كولومبيا الثلاثاء على ملعب مانيه غارينشا في برازيليا.

وكانت كولومبيا قد تأهلت على حساب الأوروغواي بركلات الترجيح 4-2 بعد تعادلهما سلبا في برازيليا.

وفي نصف النهائي الثاني، تلعب البرازيل حاملة اللقب مع البيرو وصيفتها.

© 2021 AFP