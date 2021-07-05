انتشال 21 جثة لمهاجرين قبالة صفاقس بوسط تونس

فتحي بلعيد اف ب/ارشيف

مهاجرون أفارقة ينتظرون فرصة للعبور إلى أوروبا في سيدي منصور، على بعد حوالي 270 كيلومترًا جنوب شرق العاصمة تونس، في 22 نيسان/أبريل 2021

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تونس (أ ف ب)

انتشلت وحدات المنطقة البحرية للحرس الوطني التونسي الإثنين 21 جثة لمهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء وأنقذ 50 إثر غرق مركب كانوا على متنه قبالة مدينة صفاقس الساحلية، أثناء محاولتهم الوصول الى أوروبا بشكل غير قانوني.

وأفاد حسام الدين الجبابلي المتحدث باسم الحرس الوطني (الدرك) وكالة فرانس برس أن "21 جثة لمهاجرين انتشلت بعد غرقهم في الرابع من تموز/يوليو، فيما تم إنقاذ 50 آخرين".

وأضاف ان هؤلاء المهاجرين انطلقوا من صفاقس وكلهم يتحدرون من دول افريقيا جنوب الصحراء.

وتابع المصدر نفسه ان أربعة مراكب انطلقت من صفاقس غرقت منذ 26 حزيران/يونيو وتم إنقاذ 78 مهاجرا فيما انتشلت 49 جثة بعد وقوع هذه المآسي.

من جانب آخر، في 3 تموز/يوليو غرق مركب انطلق من ليبيا وعلى متنه 127 راكبا قبالة جرجيس بجنوب تونس. وأعلن الهلال الأحمر التونسي السبت انه تم انقاذ 84 مهاجرا فيما فقد أثر 43 شخصا.

وقد بلغ انطلاق المهاجرين من تونس نحو السواحل الأوروبية في العام 2020 ذروة منذ 2011. ولم يعد التونسيون يشكلون غالبية من بين هؤلاء.

فقد شكل الأجانب وخصوصا رعايا دول افريقيا جنوب الصحراء 53% من المهاجرين الوافدين من تونس الى ايطاليا في الفصل الأول من عام 2021 بحسب "المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية" وهو منظمة غير حكومية.

© 2021 AFP