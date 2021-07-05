بطولة ويمبلدون: ديوكوفيتش يواصل زحفه وبارتي وجابر إلى ربع النهائي للمرة الاولى

الصربي نوفاك ديوكوفيتش يحتفل بتأهله إلى ربع نهائي بطولة ويمبلدون في الخامس من تموز/يوليو 2021.

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لندن (أ ف ب)

واصل الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف أول عالميا زحفه نحو اللقب السادس في ويمبلدون والعشرين في الغراند سلام عندما بلغ ربع نهائي ثالثة البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، بفوزه السهل على التشيلي كريستيان غارين 6-2 و6-4 و6-2، فيما حققت كل من الاسترالية آشلي بارتي الاولى عالميًا والتونسية أنس جابر الـ24 إنجازًا غير مسبوق لهما في البطولة الإنكليزية، ببلوغهما الدور ذاته للمرة الاولى الاثنين.

تأهل ديوكوفيتش للمرة الخمسين إلى ربع نهائي البطولات الأربع الكبرى الساعي إلى لقبها الـ20 لمعادلة الرقم القياسي في عدد الألقاب الكبرى الذي يتقاسمه منافساه التقليديان الإسباني رافايل نادال، الغائب الأبرز عن البطولة الإنكليزية، والسويسري روجيه فيدرر الذي يلعب لاحقا مع الإيطالي لورنتسو سونيغو.

وضرب ديوكوفيتش الذي يقف على بعد لقبين كبيرين ليصبح الرجل الثالث فقط في التاريخ والأول منذ رود لايفر في عام 1969، يحرز الألقاب الأربعة الكبرى (تواليا أو في عام واحد)، موعدا في ربع النهائي مع المجري مارتون فوتشوفيتش الفائز على الروسي أندري روبليف السابع عالميا 6-3 و4-6 و6-صفر و6-3.

وقال الصربي قبل مغادرته الملعب الرئيسي "أنا سعيد جدا. أود أن يصبح الملعب الرئيسي بيتي لأنه الملعب الأكثر قدسية. أشعر بالقشعريرة على الدوام هنا".

وأضاف "نولي" الذي حقق الفوز الـ18 تواليا في ويمبلدون "مستويات الثقة مرتفعة جدا بعد الفوز ببطولة فرنسا المفتوحة، لقد كان أحد أكبر انتصاراتي في ظل الظروف ومنحني أجنحة".

وتابع "كلما تقدمت في البطولة، شعرت براحة أكبر وأتطلع إلى التحدي التالي".

وبلغ الايطالي ماتيو بيريتيني التاسع عالميا ربع النهائي بفوزه السهل على البيلاروسي ايليا ايفاشكا (29) 6-4، 6-3، 6-3 في ساعة و47 دقيقة.

ويأمل بيريتيني المتوج بدورة كوينز الانكليزية قبل الوصول الى ويمبلدون، تكرار أفضل إنجاز له في الغراند سلام عندما وصل الى نصف نهائي فلاشيغ ميدوز 2019، حيث تنتظره تاليًا مواجهة قوية مع الالماني الكسندر زفيريف السادس او الكندي فيليكس أوجيه-ألياسيم التاسع عشر.

وكانت افضل نتيجة للايطالي في نادي عموم إنكلترا الدور ثمن النهائي في 2019.

واحتاج كارن خاتشانوف (29) الى مباراة ماراتونية لتجاوز الاميركي سيباستيان كوردا 3-6 و6-4 و6-3 و5-7 و10-8 ليصبح رابع روسي يبلغ ربع النهائي في ويمبلدون في العصر الحديث.

ويلتقي خاتشانوف مع الكندي دينيس شابوفالوف الثاني عشر والفائز على الاسباني روبرتو باوتيستا آغوت العاشر 6-1 و6-3 و7-5.

- جابر تواصل كتابة التاريخ -

ولدى السيدات، حققت كل من بارتي وجابر إنجازًا غير مسبوق لهما في ويمبلدون ببلوغهما ربع النهائي للمرة الاولى، لتضرب الاخيرة موعدًا ناريًا مع البيلاروسية أرينا سابالينكا الرابعة والتي تأهلت الى هذا الدور للمرة الاولى في البطولات الكبرى.

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وتفوقت بارتي حاملة لقب رولان غاروس 2019 على التشيكية باربورا كرايتشيكوفا (17 عالميًا) المتوجة بنفسها في باريس هذا العام بباكورة ألقابها في الغراند سلام 7-5، 6-3.

وقالت بارتي (25 عامًا) بعد مباراتها الاولى التي جمعتها بالتشيكية في الفردي بعد ان تنافستا مرات عدة في الزوجي "كانت مباراة صعبة جدًا، قدَّمَت عامًا رائعًا. انا متحمسة دائمًا لهذا التحدي ولعبت جيدًا في النهاية وانا سعيدة بالفوز".

وكانت كرايتشيوكوفا (25 عامًا) تخوض غمار ويمبلدون للمرة الاولى في مسيرتها.

تلتقي بارتي تاليًا مع مواطنتها أيلا تومليانوفيتش (75) او المراهقة البريطانية ايما رادوكانو (338 عالميًا) التي باتت اصغر لاعبة بريطانية تبلغ الدور الرابع.

وكرّرت جابر أفضل إنجاز لها في البطولات الاربع الكبرى في كرة المضرب، ببلوغها ربع النهائي في ويمبلدون بعد أن قلبت تأخرها امام البولندية ايغا شفيونتيك التاسعة وبطلة رولان غاروس 2020 إلى فوز 5-7 و6-1 و6-1.

وكانت جابر حققت افضل إنجاز لها في الغراند سلام، عندما بلغت ربع النهائي في بطولة استراليا المفتوحة عام 2020.

وبعد ان تأهلت الى الدور الثالث للمرة الاولى في البطولة الانكليزية هذا العام، أصبحت لاحقًا أوّل عربية تبلغ ثمن النهائي قبل أن تواصل مشوراها اليوم وتحقق فوزها الـ33 هذا العام وهو الاعلى ضمن دورات رابطة المحترفات، بالتساوي مع سابالينكا التي تفوقت على الكازخستانية ايلينا ريباكينا 6-3، 4-6، 6-3.

وكانت التونسية أقصت من الدور الثالث الاسبانية غاربينيي موغوروسا المتوجة في ويمبلدون عام 2017.

وقالت جابر (26 عامًا) "كانت مباراة جيدة، خسرت في نهاية المجموعة الاولى ولكن اعتقدت ان الغضب ليس ردة الفعل المناسبة وفكرت بكل نقطة على حدة".

وعن الضربات الساقطة التي تتميز بها ولم تكثر منها اليوم ذكرت "عليك أن تغير قليلا. الجميع يعرف انني اقوم بالضربات الساقطة، كنت أكثر عدوانية ولم اقم بالكثير منها".

وأضافت جابر التي باتت مصدر فخر في بلدها وإلهام للاعبات الافريقيات والعرب "التحرك على العشب صعب، لذا الضربات المقشّرة (سلايس) تعرقل تحرك الخصم لذا حاولت القيام بها".

وثأرت جابر في ثاني لقاء لها ضد شفيونتيك (20 عامًا)، من خسارتها أمامها في الدور الـ32 من دورة واشنطن الاميركية عام 2019.

وتُقدّم جابر مستويات مميزة هذا الموسم وأصبحت في وقت سابق من حزيران/يونيو الفائت أول لاعبة عربية تحقق لقبًا ضمن دورات رابطة المحترفات بتتوجيها في برمنغهام الانكليزية.

ونجحت جابر في الاستفادة من الفرص السبع جميعها لكسر إرسال منافستها وترجمتها بنجاح، علمًا انها انهت المباراة مع 30 ضربة ساحقة مقابل 20 للبولندية.

كما تأهلت كارولينا بليشكوفا (13) الى دور الثمانية للمرة الاولى في ويمبلدون بفوزها على الروسية لودميلا سامسونوفا 6-2 و6-3.

© 2021 AFP