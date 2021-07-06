الدوري الأميركي للمحترفين: بول متحمس لخوض النهائي الأول في مسيرته في سن الـ36

نجم فينيكس صنز كريس بول خلال المباراة الرابعة من نصف نهائي الدوري الاميركي للمحترفين (نهائي المنطقة الغربية) ضد لوس أنجليس كليبرز في 26 حزيران/يونيو 2021.

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فينيكس (الولايات المتحدة) (أ ف ب)

انتظر صانع الألعاب كريس بول 16 موسمًا للوصول أخيرًا إلى الدور النهائي لدوري كرة السلة الاميركي للمحترفين، حيث يجد نفسه متحمسا جدا ومركزا على الفوز بلقب طال انتظاره، مشيرا إلى أنه يبذل قصارى جهده للاستمتاع باللحظة.

قاد صانع الألعاب البالغ من العمر 36 عامًا فريق فينيكس صنز إلى لقب بطل المنطقة الغربية وبلوغ الدور النهائي لدوري المحترفين للمرة الأولى منذ عام 1993، حيث يستهلها على أرضه الثلاثاء ضد ميلووكي باكس، بطل المنطقة الشرقية، لتحسم لصالح الفريق الذي يسبق منافسه إلى تحقيق أربعة انتصارات من أصل سبعة مباريات.

قال بول الإثنين "فقط استمتع بالسلسلة وكل اللحظات المختلفة لها، لكنني على استعداد للذهاب إلى أبعد حد".

وأضاف "عادة ما أتحدث على الهاتف مع أطفالي، وأرى ما يحصلون عليه، وأستعد، وأتمرن، وأعمل بدنيا، وكل هذه الأشياء. أنا أركز".

بلغ معدل بول الذي خاض مباراة كل النجوم 11 مرة وتوج باللقب الأولمبي مرتين، 16,4 نقطة و8,9 تمريرات حاسمة و4,5 متابعة و1,4 سرقة في المباراة الواحدة منذ انضمامه إلى صنز قادما من أوكلاهوما سيتي في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

سيخوض بول الدور النهائي الأول في مسيرته الاحترافية وتحديدا بعد 16 عاما في دوري المحترفين، تنقل خلالها بين نيو أورليانز هورنتس (2005-2011) ولوس أنجليس كليبرز (2011-2017) وهيوستن روكتس (2017-2019) وأوكلاهوما سيتي (2019).

لقد كان أداءً موهوبًا من قبل مايسترو الدوري الأميركي للمحترفين الذي أثار افتقاره للقب والوضع المريح على مدى السنوات الخمس الماضية الكثير من المشكّكين. وهذا جزء من سبب كتابته "لا يمكنني الاستسلام الآن" على حذائه قبل كل مباراة.

نجح على غير العادة أخيرا في بلوغ الدور النهائي ولكنه يستحق ذلك إلى حد كبير لأنه لا يستطيع مشاهدة مباريات الدوري الاميركي للمحترفين على التلفزيون.

قال بول "من الغريب عدم وجود مباريات. عادة ما أشاهد المباريات كل يوم، لذلك ربما يكون هذا هو الجزء السيئ جدا. لكنني أفضل اللعب على عدم اللعب".

يعتبر لاعب الارتكاز ديفن بوكر من بين أولئك الذين يشاهدون المباريات بشكل مختلف ويتعلم منها المزيد بفضل بول.

قال بوكر: "إنه مجرد مستوى آخر تام من دراسة كرة السلة والأفلام عندما تكون مع كريس. إنه مركّز دائمًا. لا تشاهده من أجل الترفيه. أنت تستكشف طوال الوقت الذي تشاهده".

يراقب بوكر بول أيضًا ولا يرى أي تأثير من الوصول إلى الدور النهائي للدوري الاميركي للمحترفين.

وقال "أنا متأكد من أنه قد يشعر بطريقة مختلفة في أول ظهور له (في النهائي)، لكنه لن يظهر لنا أي حركة محمومة أو أي توتر".

وأضاف "إنه مستعد لهذا وهو أكثر من +لقد كنت+ أنتظر كل هذا الوقت، أستعد لهذه اللحظة هنا، وهي أمامنا مباشرة ".

وتابع "إنه لا يسير بطريقة مختلفة. لا يتحدث بطريقة مختلفة. ولكن هناك تفاهم بيننا جميعًا حول الوقت الحالي وما يتعين علينا إنجازه".

خاض لاعب واحد فقط في أي من الفريقين الدور النهائي للدوري الاميركي للمحترفين سابقا. لعب جاي كراودر لاعب فينكس العام الماضي لميامي هيت الذي خسر أمام لوس أنجليس ليكرز. يعرف مدى رغبة بول في الحصول على لقب بعد سنوات عديدة في الدوري بدون تتويج.

قال كراودر "يسعدني أن أكون جزءًا من ذلك للمساعدة في كتابة قصته. كريس يستحق ذلك. إنه أخي وسأعطيه كل ما أملك وسأحمي ظهره. أعتقد أننا سنحصل على الحلبة ونخوض معركة جيدة".

- هذه نعمة -

يبدو مدرب فينيكس صنز مونتي وليامس متردد في مقارنة واقع الدور النهائي للدوري الاميركي للمحترفين بما كان يتخيله بينما لا يزال يسعى إلى تحقيق هدف أعلى.

قال وليامس "هذا صعب. لا أعتقد أنك لا تريد الوصول إلى هناك على الإطلاق. كمدرب رئيسي، ليس لدي الوقت للقيام بكل ذلك. أنا فقط أركز على الأشياء الضرورية لتحقيق الانتصارات. لا يمكنني التوقف والتفكير في مشاعري".

واضاف "هناك قدر من الامتنان لكونك في هذا الموقف، لكنك تنتقل من ذلك وتبدأ في وضع إستراتيجية واكتشاف طرق لتحقيق أقصى قدر ممكن من اللحظة".

شدّد بول على الأوقات التي يمكن للمرء فيها الاستمتاع بإنجاز ما وعندما يحين الوقت للتركيز على إنجاز آخر، وهذا هو الوقت المناسب الآن.

قال بول: "يعرف فريقنا متى يجب أن نحبس أنفسنا ومتى نستمتع باللحظة ونستمتع بأنفسنا"، مضيفا "بالنسبة لنا الأمر يتعلق بالتوازن. عليك دائمًا أن تتذكر، أننا نلعب لعبة أطفال. هذه نعمة وفرصة للعب هذه اللعبة".

© 2021 AFP