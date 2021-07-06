بطولة ويمبلدون: بليشكوفا أولى المتأهلات إلى نصف النهائي

غلاين كيرك اف ب

التشيكية كارولينا بليشكوفا تحتفل بتأهلها الى نصف نهائي بطولة ويمبلدون في كرة المضرب في السادس من تموز/يوليو 2021.

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لندن (أ ف ب)

باتت التشيكية كارولينا بليشكوفا المصنفة ثالثة عشرة عالميا أولى المتأهلات إلى الدور نصف النهائي لبطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، بفوزها السهل على السويسرية فيكتوريا غولوبيتش السادسة والستين 6-2 و6-2 الثلاثاء في ربع النهائي.

وضربت بليشكوفا (29 عاما) موعدا في نصف النهائي بعد غد الخميس مع البيلاروسية فيكتوريا سابالينكا الثانية أو التونسية أنس جابر الحادية والعشرين.

وفكت بليشكوفا، المصنفة أولى عالميا سابقا، النحس الذي لازمها في ثمن نهائي البطولة الإنكليزية في العامين الأخيرين، وبلغت دور الأربعة للمرة الثالثة في الرابعة في البطولات الأربع الكبرى بعد استراليا المفتوحة عام 2019 وفرنسا المفتوحة عام 2017 وبطولة الولايات المتحدة المفتوحة 2016 عندما بلغت المباراة النهائية وخسرت أمام الألمانية أنجيليك كيربر.

وعلقت بليشكوفا على تأهلها قائلة "على الرغم من النتيجة، لم تكن مباراة سهلة!".

وأضافت "أنا سعيدة جدا لبلوغ أول نصف نهائي لي في ويمبلدون. لقد عملت بجد للعب في هذا الملعب رقم 1".

وتابعت "إنني أتحسن مع كل مباراة. اليوم شعرت أنني بحالة جيدة وكل شيء يسير على ما يرام".

© 2021 AFP