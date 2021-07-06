فورمولا واحد وموتو جي بي: إلغاء جائزة استراليا الكبرى للعام الثاني تواليًا

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إلغاء جائزة استراليا الكبرى في الفورمولا واحد وموتو جي بي للعام الثاني تواليًا

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ملبورن (أ ف ب)

أعلن منظمو بطولة العالم للفورمولا واحد الثلاثاء عن إلغاء جائزة استراليا الكبرى للعام الثاني تواليًا والمقررة في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، بسبب تداعيات جائحة فيروس كوروتا، الا انهم اكدوا على انه سيكون هناك موسم من 23 سباقًا.

كان من المقرر إقامة السباق في 21 تشرين الثاني/نوفمبر ، لكن المنظمين واجهوا عقبات بشأن متطلبات أستراليا للوافدين وإلزامية خضوعهم للحجر الصحي الإلزامي لمدة 14 يومًا.

وفي الوقت المقرر إقامة جائزة البرازيل الكبرى في السابع من الشهر ذاته، لن يتمكن السائقون وأفراد الفرق من إتمام فترة الحجر الصحي كاملة، في حين ذكرت تقارير انه تم رفض اقتراحات اقامة فقاعة آمنة بيولوجية أكثر مرونة.

كما ألغي السباق ذاته المندرج ضمن بطولة العالم للدراجات النارية في فئة موتو جي بي المقرر في 24 تشرين الاول/أكتوبر للسنة الثانية تواليًا، وتم تقديم سباق ماليزيا لمدة أسبوع ليحل مكانه وتمت إضافة سباق في 7 تشرين الثاني/نوفمبر في ألغارفي البرتغالية.

وأكد مدير سباق جائزة استراليا بول ليتل إنه "خائب كثيرًا (...) نقدر التحدي الذي تواجهه أستراليا مع قيود السفر الدولية الحالية وأهمية اللقاحات".

وسبق أن تم تأجيل سباق استراليا الافتتاحي للموسم التقليدي في الفورمولا واحد من آذار/مارس إلى تشرين الثاني/نوفمبر، ليقام بين جائزة البرازيل والسباق الاول على الاطلاق في المملكة العربية السعودية في بداية كانون الاول/ديسمبر.

ويأتي هذا القرار بعد إلغاء جائزة سنغافورة التي كانت مقررة في الثالث من تشرين الاول/اوكتوبر بسبب الجائحة ايضًا لتحل مكانها جائزة تركيا التي أعيدت الى الروزنامة.

ومع ذلك، أكد مدير البطولة الايطالي ستيفانو دومينيكالي انه "على الرغم من خيبة اننا لن نتمكن من التسابق في استراليا هذا الموسم، نحن واثقون اننا سنقدم موسمًا من 23 سباقًا في 2021 ولدينا خيارات عدة لاتخاذ قرارنا".

© 2021 AFP