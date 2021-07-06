كأس أوروبا: إيطاليا تقصي إسبانيا بركلات الترجيح وتبلغ النهائي

لاعبو المنتخب الإيطالي يحتفلون بالتأهل إلى نهائي كأس أوروبا لكرة القدم بركلات الترجيح على حساب إسبانيا في 6 تموز/يوليو 2021

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لندن (أ ف ب)

تابعت إيطاليا مشوارها الرائع في بطولة كأس أوروبا 2020 لكرة القدم، بإقصائها إسبانيا بركلات الترجيح 4-2 (الوقتان الأصلي والإضافي 1-1) في المباراة التي أقيمت الثلاثاء على ملعب ويمبلي في لندن.

تقدمت إيطاليا بواسطة فيديريكو كييزا من كرة لولبية رائعة (60)، وعادل ألفارو موراتا لإسبانيا (80).

وتلتقي إيطاليا في المباراة النهائية المقررة الأحد، الفائز من مباراة انكلترا والدنمارك على الملعب ذاته الاربعاء.

وهي المرة الرابعة التي تبلغ فيه إيطاليا المباراة النهائية بعد عام 1968 عندما أحرزت لقبها الوحيد على حساب يوغوسلافيا، قبل أن تخسر نهائي عام 2000 أمام فرنسا بالهدف الذهبي، ثم أمام إسبانيا في نهائي نسخة عام 2012.

ورفع المنتخب الإيطالي رصيده إلى 33 مباراة من دون خسارة، في حين خرج المنتخب الإسباني حامل اللقب 3 مرات (رقم قياسي بالتساوي مع ألمانيا) والذي خاض الوقت الإضافي للمرة الثالثة توالياً في الأدوار الإقصائية من هذه البطولة من دون أن يخسر أي مباراة في الوقتين الأصلي أو الإضافي.

لكن "لا روخا" دفع هذه المرة ثمن ركلات الترجيح التي ابستمت له في الدور السابق ضد سويسرا.

© 2021 AFP