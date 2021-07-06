كأس أوروبا: دولبرغ الهداف "الجليدي"

دان مولان تصوير مشترك/ا ف ب

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باكو (أ ف ب)

بعدما عُرف بالرجل "الجليدي" على أرض الملعب، لعب المهاجم كاسبر دولبرغ دورًا كبيرًا في ايصال الدنمارك إلى نصف نهائي كأس أوروبا لكرة القدم، بتسجيله في مرمى ويلز وتشيكيا في ثمن وربع النهائي تواليًا.

تعوّل الدولة الاسكندينافية الصغيرة على نجاعة دولبرغ، في مواجهة إنكلترا الصعبة الأربعاء في نصف النهائي على ملعب ويمبلي في لندن.

عانى مهاجم نادي نيس القادم من عائلة رياضية (والداه مارسا كرة اليد) لفرض سطوته الموسم الماضي في الدوري الفرنسي، ولم يكن لاعبًا أساسيًا في تشكيلة المدرب الدنماركي كاسبر هيولماند مطلع البطولة القارية.

لكن في الادوار الاقصائية، ظهر بقوة مع أهداف لافتة: اثنان في مرمى ويلز (4-صفر) وثالث ضد تشيكيا (2-1).

استفاد اللاعب الأشقر البالغ 23 عامًا من اصابة المهاجم الرئيس يوسف بولسن، فكان خير البديل، ليصبح لاحقًا أساسيًا برغم عودة مهاجم لايبزيغ الألماني.

في باكو، راوغ اللاعب المكنى "آيس بيرغ" في ناديه السابق أياكس امستردام الهولندي (2015-2019)، الدفاع وظهره إلى مرمى تشيكيا، مرر لزميله مارتن برايثوايت كرة مقشرة في العمق، وشارك في أدوار دفاعية.

لم يتردّد في ترجمة عرضية يواكيم مايهلي الرائعة، ليهزّ الشباك قبل الاستراحة.

هدفٌ ثالثٌ لم ينتزع ابتسامة من اللاعب المولود في سيلكيبورغ الذي حصل على تهنئة رفاقه. ردّ فعل بارد اعتاد عليه بنسبة أقل جمهور نادي نيس المتوسطي.

- سلسلة عقبات -

بعد موسم أول واعد، سجل خلاله 11 هدفًا في الدوري الفرنسي، انطفأت شعلة دولبرغ القادم بصفقة كبيرة لنيس بلغت 23 مليون دولار في صيف 2019.

خلال موسم 2021، تعرّض لسرقة سيارته بورشه، أصيب بكاحله، في جنبه ثم العضلة المقرّبة، كما لم يوفره فيروس كورونا في مناسبتين، ووقع ضحية التهاب الزائدة الدودية!

قال عنه هيولماند "مع كاسبر اعتقد انه لدينا مهاجم نجم. شاهدته عندما كان يافعًا وسجل 16 هدفًا في موسم واحد مع أياكس". تابع "مرّ في مراحل جدلية مع الاصابات وكورونا لكنه عاد بقوة".

بدوره، قال صاحب 6 أهداف وتمريرتين حاسمتين في 25 مباراة هذا الموسم في الدوري الفرنسي "من الطبيعي أن تشكّك بنفسك عندما تمرّ بمثل هذه التجارب. تعتقد أن العالم كله يقف ضدك".

"مرّ في ظروف صعبة جدًا، هذا صحيح. يقاربها بكثير من الفكاهة. في أحد الأيام، كنا نشاهد سويًا مباراة من الدرجة الثانية. قال انه يشجع باريس أف سي، لانه يضمّ صديقه +فادي+"، زمليه السابق لامين ديابي-فاديغا الذي سرق ساعته المترفة بقيمة 70 ألف يورو عام 2019، بحسب ما قال أخيرًا لفرانس برس المدرب المساعد في نيس ديدييه ديغار.

بالنسبة لقائد نيس السابق "هناك فارق بين الصورة التي يعطيها للعالم الخارجي، وشخصيته الحقيقية داخل النادي، في غرف الملابس خلال الحياة اليومية. كنت مصدومًا لعدم احتفاله بعد تسجيله الاهداف. جليدي وغير عاطفي، حتى ولو حصل على فرصة واحدة. اكتشفت شخصًا يتحدث كثيرًا، يبتسم ويمرح كل يوم".

يشرح زميله الشاب المقرب منه في نيس المدافع النمسوي فلافيوس دانيليوك لفرانس برس قبل بداية كأس أوروبا "كاسبر بعيد جدًا عن الصورة المتداولة بين الجماهير. حتى إذا غضب، يبقي كل شيء داخليًا، لا يعطي الحجج لخصمه".

لا شك بأن دولبرغ سيتسبب بصداع لمدربه. يتعين على هيولماند الاربعاء في ويمبلي أن يختار بين الشاب القادم من نيس أو الخبير بولسن (27 عامًا)، المتعافي من اصابة بعضلات فخذه الخلفية والذي دخل بدلا منه قبل نصف ساعة على نهاية مباراة تشيكيا.

© 2021 AFP