مهرجان كان يعود بعرض سينمائي كبير وأدراج... بلا كمامات

صورة التقطت في 4 تموز/يوليو 2021 للاستعدادات الأخيرة قبل افتتاج الدورة الرابعة والسبعين من مهرجان كان السينمائي

إعلان اقرأ المزيد

كان (فرنسا) (أ ف ب)

وضع المخرج الأميركي سبايك لي عودة مهرجان كان السينمائي الذي يترأس لجنته هذا العام، تحت شعار النضال، مطلقا صرخة من أجل حقوق السود في الولايات المتحدة قبيل الانطلاق المرتقب للحدث مساء الثلاثاء مع عرض فيلم الافتتاح "أنيت".

وقال سبايك لي، وهو أول سينمائي أسود يتولى هذه المهمة، "هذا العالم يحكمه رجال العصابات"، حاملا بشكل خاص على رئيسي روسيا فلاديمير بوتين والبرازيل جايير بولسونارو، وذلك خلال مؤتمر صحافي اعتمر خلاله قبعة سوداء عليها الرقم "1619"، في إشارة إلى سنة وصول طلائع العبيد إلى الولايات المتحدة.

وتطرق أولا إلى مصير السود في الولايات المتحدة، وهو موضوع في صلب التزامه السياسي والفني لم يكفّ عن استكشافه في أفلامه خصوصا عبر فيلم "دو ذي رايت ثينغ".

ولفت إلى أنه بعد مرور أكثر من 30 سنة على عرض الفيلم لأول مرة، "كان يمكن أن يُخيل لنا أن ملاحقة السود مثل الحيوانات توقفت"، قبل الإشارة إلى السود ضحايا عنف الشرطة في الولايات المتحدة مثل "الأخ إريك غاردنر" أو "الملك جورج فلويد".

كذلك خاض أعضاء في لجنة التحكيم في مواضيع مختلفة، من المخرج البرازيلي كليبر ميندونسا فيليو عن الوضع السياسي في بلاده، إلى الممثلة ماغي جيلنهال عن مكانة المرأة في السينما، مرورا بالفرنسية ميلاني لوران التي تطرقت إلى القضايا البيئية.

وقد أعربوا سابقا عن سعادتهم بالاحتفال في مدينة كان بلمّ شمل السينما العالمية، بعد شهور من التباعد بسبب جائحة كوفيد-19. ووصف الكوري الكوري الجنوبي سونغ كانغ-هو، الممثل الرئيسي في فيلم "باراسايت" الفائز بالسعفة الذهبية سنة 2019، العودة إلى المهرجان بأنها "معجزة".

وفي مقابلة مع وكالة فرانس برس، أكد عضو لجنة التحكيم الممثل طاهر رحيم الذي تلعب زوجته ليلى بختي دورا رئيسيا في فيلم "ليزانترانكيل" المشارك في المنافسة، أنه ينظر إلى الأخيرة على أنها "ممثلة مثل الآخرين" وأن هذا الوضع لا يطرح مشكلة "أخلاقية ".

- "ارتياح وإثارة" -

بعد هذه الكلمات وجلسة تصوير تمكنوا خلالها من نزع الكمامات، يبدأ أعضاء لجنة التحكيم مساء الثلاثاء ماراثونهم السينمائي مع 24 فيلما لمخرجين متنوعين، من الشابة جوليا دوكورناو إلى بول فيرهوفن مرورا بالإيطالي ناني موريتي والروسي كيريل سيريبنيكوف، خلال المسابقة التي تنتهي بمنح السعفة الذهبية في 17 تموز/يوليو.

وتنطلق العروض مساء الثلاثاء مع فيلم "أنيت" للمخرج ليوس كاراكس.

#photo1

وقال آدم درايفر وهو بطل الفيلم مع ماريون كوتيار، لوكالة فرانس برس "كوفيد لا يزال موجودا، لكن التواجد في الفيلم الافتتاحي لعودة المهرجان (...) يمنحنا شعورا عظيما بالارتياح والإثارة".

هذا الفيلم الذي تولت فرقة "سباركس" الأميركية الشهيرة كتابة السيناريو والموسيقى فيه، يروي قصة الممثل الكوميدي هنري (آدم درايفر) والمغنية ذات الشهرة العالمية آن (ماريون كوتيار)، تُحدث ولادة طفلتهما المميزة جداً اهتزازاً في علاقتهما.

- أجواء كورونا -

منذ ما بعد ظهر الاثنين، بدأت الأجواء الاحتفالية تعمّ الكروازيت وفُرشت السجادة الحمراء التي ستلمع فلاشات المصورين في محيطها عندما يتوالى مرور النجوم عليها.

ومع أن دخول المهرجان مشروط بإبراز شهادة مرور صحية، ووضع الكمامة إلزامي حتى في المساحات الخارجية، سُمح بعد وضعها للفنانين لدى وجودهم على درج قصر المهرجانات.

ولا تقل الإجراءات الأمنية أهمية عن تلك الصحية، وقد أُُرسلت تعزيزات للشرطة إلى المدينة التي ستكون مراقبة بكل الوسائل الممكنة، أكان بواسطة الدوريات الراجلة، أو بالاستعانة بالخيالة والدرّاجين، أو باستخدام كلاب الاثر.

وتسرق ضيفة الشرف في افتتاح المهرجان الممثلة جودي فوستر (58 عاماً) الأضواء، إذ تعطي إشارة الانطلاق للدورة الرابعة والسبعين.

ومن المقرر أن تُمنح فوستر سعفة ذهبية فخرية تكريماً لها عن مجمل مسيرتها التي حصلت خلالها على جائزتي أوسكار وكان من أبرز الأفلام التي شاركت فيها خلالها "تاكسي درايفر" (1976) و"سايلنس أوف ذي لامبس" (1991).

© 2021 AFP