السلطات الايرانية تعتذر بسبب موجة جديدة من انقطاع التيار الكهربائي في البلاد

سيارات تنتظر عند تقاطع في طهران مع توقف شارات السير بسبب تقنين في التغذية بالكهرباء في 23 ايار/مايو 2021

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طهران (أ ف ب)

اعتذر الرئيس الإيراني حسن روحاني ووزير الطاقة الإيراني الأربعاء عن موجة أخرى من انقطاع التيار الكهربائي في جميع أنحاء البلاد، وأرجعا السبب في ذلك إلى الجفاف وارتفاع درجات الحرارة والاستهلاك غير المسبوق.

منذ نحو اسبوع، تعاني طهران والعديد من المدن الإيرانية من انقطاعات متكررة في التيار الكهربائي قد تستمر حتى نهاية تموز/يوليو.

وقال روحاني في خطاب متلفز خلال جلسة الحكومة "نأسف للمشاكل التي عانى منها السكان في الأيام الأخيرة".

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي لعدة أيام مقاطع فيديو، لم يمكن التحقق من صحتها، تُبين تظاهرات في ايران احتجاجاً على هذه الانقطاعات في العديد من المدن بما في ذلك طهران وشيراز وكازرون (جنوب) وأمول وكردكوي (شمال).

وقال روحاني "إن إنتاجنا (من الكهرباء) انخفض بسبب حالة محطات الطاقة الكهرومائية من جهة وزيادة الاستهلاك من جهة أخرى".

وعزا الرئيس الزيادة في استهلاك الكهرباء إلى "نمو النشاط الصناعي" و"الحرارة المرتفعة" والأنشطة التي تتطلب طاقة كهربائية عالية مثل التعدين الرقمي للعملات المشفرة.

في أيار/مايو، عندما تجاوزت شبكة الكهرباء في البلاد قدراتها، حظرت الحكومة تعدين العملات المشفرة حتى أواخر الصيف.

ومع ذلك، تقوم الشرطة بانتظام بدهم واغلاق مراكز تعدين "غير شرعية" للعملات المشفرة التي تتهمها السلطات باستهلاك كميات كبيرة من الكهرباء المدعومة، وفقاً لتقارير إعلامية.

قال روحاني الثلاثاء إن إيران تواجه "جفافا غير مسبوق" حيث انخفض متوسط هطول الأمطار "بنسبة 52% عن العام السابق"، مما جعل إنتاج السدود الكهرومائية يراوح "الصفر" تقريبا.

كما اعتذر وزير الطاقة رضا أردكانيان للإيرانيين، وقال إن جميع الإدارات ستغلق الخميس لغاية آب/أغسطس، من أجل توفير الطاقة.

وانقطاع الكهرباء في إيران خلال أشهر ذروة الاستهلاك خلال الصيف أمر مألوف.

وأقر روحاني، مع ذلك، بأن النقص هذا العام لم يسبق له مثيل "منذ 11 عاماً".

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية الوطنية أن تبلغ درجة الحرارة اليومية في طهران 41 درجة مئوية حتى الجمعة، وحوالي 51 درجة في الأهواز، جنوب غرب البلاد، حتى الأحد.

© 2021 AFP