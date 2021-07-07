اندونيسيا توسع نطاق القيود المفروضة لمواجهة كورونا

جوني كريسوانتو ا ف ب/AFP

تجهيز لقاح سينوفاك ضد كوفيد-19 في مركز تلقيح كبير في ملعب كرة قدم في سورابايا في شرق جاوة في 6 تموز/يوليو 2021.

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جاكرتا (أ ف ب)

قررت اندونيسيا الأربعاء توسيع نطاق القيود المفروضة على المستوى الوطني لمواجهة أقوى موجة من انتشار كوفيد-19 حتى الآن فيما حذرت الحكومة من أن الأسوأ آت.

ستطبق الاجراءات الجديدة على عشرات المدن وتمتد من جزيرة سومطرة في غرب البلاد الى أقصى الشرق في بابوا فيما تنتشر المتحورة دلتا في الارخبيل الواقع في جنوب شرق آسيا.

وقال الوزير ارلانغا هارتارتو إن "الإصابات ترتفع أيضا في مناطق أخرى ويجب أن نولي انتباها لقدرات المستشفيات" هناك مضيفا أن "الحكومة قررت توسيع القيود" حتى 20 تموز/يوليو.

وقد سجّلت إندونيسيا الثلاثاء حصيلة يومية قياسية للوفيات بكوفيد بلغت 728 حالة فيما ترزح المستشفيات تحت وطأة موجة الوباء الأكثر فتكا حتى الآن.

وأعلنت جاكرتا أنها ستتلقى حوالى 10 آلاف جهاز مكثّف للأكسجين من سنغافورة. كذلك، تتواصل السلطات مع دول بينها الصين للحصول على المساعدة.

وطلبت السلطات الإندونيسية الاثنين أيضا إرسال كل كميات الاكسجين المتوافرة إلى المستشفيات التي تعج بمرضى كوفيد. وطلب من منتجي الاكسجين تحويل مخزونهم إلى القطاع الخاص.

© 2021 AFP