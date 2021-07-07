بالوتيلي الى الدوري التركي للدفاع عن ألوان أضنة ديمير سبور

يان كواتساليو أ ف ب/ارشيف

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اسطنبول (أ ف ب)

انتقل المهاجم الإيطالي "المشاغب" ماريو بالوتيلي الى الدوري السوبر التركي للدفاع عن ألوان أضنة ديمير سبور الصاعد الى دوري الأضواء هذا الموسم، حيث سيجتمع بزميله السابق المغربي يونس بلهندة الذي لعب الى جانبه في نيس الفرنسي.

وقال أضنة ديمير سبور الأربعاء في حسابه على تويتر "وقّع النجم العالمي ماريو بالوتيلي عقداً لمدة ثلاثة مواسم"، واصفاً صفقة التعاقد مع ابن الثلاثين عاماً بـ"التاريخية".

وكان بالوتيلي من دون نادٍ بعد انتهاء مغامرة الأشهر المعدودة في دوري الدرجة الثانية الإيطالي مع مونزا المملوك من رئيس الوزراء السابق سيلفيو بيرلوسكوني.

ودافع بالوتيلي عن ألوان مونزا منذ منتصف الموسم المنصرم بعقد حتى حزيران/يونيو، وذلك بعدما كان المهاجم السابق لميلان وإنتر ومانشستر سيتي وليفربول الإنكليزيين من دون فريق منذ الصيف الماضي عقب انتهاء عقده مع بريشيا.

وفشل صاحب 36 مباراة دولية مع 14 هدفاً بقميص "أتزوري" في تجنيب بريشيا الهبوط الى الدرجة الثانية، وذلك بعد تجربة ناجحة الى حدٍ ما في فرنسا مع نيس ومرسيليا.

ويشكل التعاقد مع بالوتيلي أهمية إعلامية لأضنة ديمير سبور الذي يعود الى دور النخبة في بلاده للمرة الأولى منذ 1995 والذي تعاقد الأسبوع الماضي مع ابن الـ31 عاماً بلهندة، قادماً من عملاق اسطنبول غلطة سراي حيث لعب منذ 2017 بعد تجربة جمعته بالمهاجم الإيطالي في نيس حين دافع عن ألوان الأخير موسم 2016-2017 معاراً من دينامو كييف الأوكراني.

© 2021 AFP