بطولة ألمانيا: نوير سيبقى قائدا لبايرن بحسب مدربه الجديد

فرانك أوغشتاين تصوير مشترك/ا ف ب

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برلين (أ ف ب)

أكّد يوليان ناغلسمان، المدرب الجديد لبايرن ميونيخ حامل لقب الدوري الألماني لكرة القدم، أن الحارس الدولي مانويل نوير سيبقى قائدا للنادي البافاري في الموسم المقبل، ودعم الجناح لوروا سانيه بعد تراجع مستوياته.

وبعد موسمين على رأس لايبزيغ الألماني، انتقل ناغلسمان (34 عاماً) إلى بايرن بدلا من هانزي فليك المستقيل والمنتقل لتدريب منتخب ألمانيا خلفاً ليواكيم لوف.

وأكد ناغلسمان أن نوير الذي يكبره بسنة، سيكون القائد بعد قيامه بعمل "رائع" اثر اعتزال القائد السابق فيليب لام في 2017.

وفي أول مؤتمراته الصحافية مدرباً لبايرن، دعم ناغلسمان الاربعاء سانيه بعد مستويات متذبذبة في كأس أوروبا حيث ودّعت ألمانيا من ثمن النهائي.

قال ناغلسمان "بالطبع، نتناقش. سيكون عملاً جيداً أن تتركه الصحافة وشأنه".

ولم يبرز سانيه (25 عاما) موهبته بعد قدومه من مانشستر سيتي الإنكليزي بصفقة كبيرة.

لكن مدربه الجديد "واثق من رؤية لوروا سانيه أقوى، سيكون له تأثير كبير على نجاح بايرن".

وينحدر ناغلسمان من لاندسبيرغ آم ليش بالقرب من ميونيخ وكان يستخدم لحافا عليه علم بايرن في طفولته.

أقرّ المدرب الشاب "بايرن أكبر نادٍ في ألمانيا. كان حلماً دائماً لي أن أدرّب هنا".

ويدرك ان أولى مهامه ستكون الحفاظ على لقب الدوري للعام العاشر تواليا.

ولن يكون الدفاع جديداً بالكامل عليه، حيث سيجد لاعبه السابق في لايبزيغ الفرنسي دايو أوباميكانو، فيما ترك النمسوي دافيد ألابا إلى ريال مدريد وانتهى عقد جيروم بواتنغ.

قال ناغلسمان "من الطبيعي أن يأتي لاعبون ويرحل آخرون. أعرف +أوبا+ منذ زمن بعيد. أعرف مكامن قوته وما يحتاجه للتطوّر".

وبعد الانتهاء من خوض مباريات ودية ضد كولن، أياكس أمستردام الهولندي وبوروسيا مونشنغلادباخ ونابولي الإيطالي في نهاية تموز/ويوليو، ستكون المباراة الرسمية الأولى لناغلسمان في مسابقة الكأس ضد بريمر أس في من الدرجة الخامسة في 8 آب/أغسطس.

ثم يحل بايرن على مونشنغلادباخ في 13 آب/أغسطس في انطلاق موسم البوندسليغا.

© 2021 AFP