رئيس جنوب افريقيا السابق جاكوب زوما يسلّم نفسه تنفيذاً لحكم بالسجن صدر بحقه

فيل ماغاكو تصوير مشترك/ا ف ب/ارشيف

الرئيس الجنوب الإفريقي السابق جايكوب زوما أمام المحكمة العليا في بيترماريتسبورغ في جنوب إفريقيا في 26 أيار/مايو 2021

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جوهانسبرغ (أ ف ب)

سلّم رئيس جنوب افريقيا السابق جاكوب زوما نفسه إلى سلطات السجون ليل الأربعاء تنفيذاً لحكم بالسجن لمدّة 15 شهراً صدر بحقّه بتهمة ازدراء القضاء، كما أعلنت منظمة تمثّله.

وقالت المنظّمة في تغريدة على تويتر قبيل دقائق من حلول منتصف الليل وانتهاء المهلة التي حدّدها القضاء للمُدان لتسليم نفسه إنّ "الرئيس زوما قرّر الامتثال لأمر الحبس. إنّه في طريقه لتسليم نفسه إلى أحد السجون في مقاطعة كاوازولو ناتال".

وكانت أعلى محكمة في البلاد أصدرت الأسبوع الماضي حكماً غير قابل للاستئناف قضى بسجن زوما 15 شهراً. وأمرت المحكمة الرئيس السابق بتسليم نفسه بحلول مساء الأحد الماضي وذلك تحت طائلة تكليف الشرطة باعتقاله بحلول منتصف ليل الأربعاء (22,00 ت غ).

وقبل حوالي نصف ساعة من منتصف ليل الأربعاء، غادرت قافلة مؤلفة من عشر سيارات منزل زوما في نكاندلا (شرق).

وطلب الرئيس السابق من المحكمة الدستورية إعادة النظر في الحكم الصادر بحقّه في جلسة جديدة من المقرّر عقدها في 12 تموز/يوليو. كما طالب بتعليق أمر اعتقاله حتى انعقاد الجلسة، لكنّ القرار لن يصدر قبل الجمعة من محكمة بيترماريتسبورغ (شرق).

وشكّك زوما في حياد القضاة، وطالب بمراجعة الحكم بناء على وضعه الصحي "غير المستقر" وبحجّة أنّ السجن سيمثّل "عقوبة إعدام" بسبب تفشّي وباء كورونا. كما حذّر زوما أمام تجمّع لأنصاره السبت من حدوث أعمال عنف إذا "تجرّأت" الشرطة على إيقافه.

وزوما متّهم باختلاس أموال عامة خلال السنوات التسع التي قضاها في السلطة. ومنذ إنشاء لجنة تحقيق في فساد الدولة عام 2018، كثّف الرئيس السابق جهوده لتجنّب الإدلاء بشهادته، ما قاد إلى الحكم عليه بالسجن بتهمة تحقير القضاء.

© 2021 AFP