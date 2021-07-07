طواف فرنسا: المرحلة الـ11 للبلجيكي فان أيرت وبوغاتشار متمسك بالصدارة

فيليب لوبيز ا ف ب

البلجيكي فوت فان أيرت يحتفل بعد فوزه بالمرحلة الحادية عشرة من طواف فرنسا بين سورغ ومالوسين في 7 تموز/يوليو 2021

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باريس (أ ف ب)

أحرز البلجيكي فوت فان أيرت المرحلة الحادية عشرة من طواف فرنسا والتي أقيمت بين سورغ ونالوسين لمسافة 198,9 كلم صعوداً، فيما بقي حامل اللقب السلوفيني تاداي بوغاتشار متمسكاً بالقميص الأصفر المخصص لمتصدر الترتيب العام.

وقطع فان أيرت خط النهاية وحيداً بعدما تقدم بفارق دقيقة و14 ثانية عن كل من الفرنسي كيني ايليسوند والهولندي باوكي موليما، فيما جاء بوغاتشار رابعاً بفارق دقيقة و38 ثانية عن البلجيكي البالغ 26 عاماً.

وهذا الفوز الأول لفوت فان أيرت في إحدى مراحل النسخة الحالية من الطواف الفرنسي الشهير، والرابع في مسيرته خلال ثلاث مشاركات حتى الآن، ليصعد في الترتيب العام الى المركز الثالث عشر بفارق 25 دقيقة و21 ثانية عن بوغاتشار الذي يتقدم بدوره على وصيفه الجديد الكولومبي ريغوبرتو أوران بفارق 5 دقائق و18 ثانية.

وتراجع الأسترالي بن أوكونور من المركز الثاني الى الخامس (بفارق 5,58 د عن الصدارة) نتيجة إنهائه مرحلة الأربعاء في المركز الخامس عشر بفارق 5,35 دقيقة عن فان أيرت.

وتقام المرحلة الثانية عشرة الخميس بين سان-بول-تروا-شاتو ونيم لمسافة 159,4 كلم.

- ترتيب الخمسة الأوائل في المرحلة الحادية عشرة:

1- البلجيكي فوت فان أيرت 5:17.43 ساعات

2- الفرنسي كيني إيليسوند بفارق 1,14 دقيقة

3- الهولندي باوكي موليما بفارق 1,14 د

4- السلوفيني تاداي بوغاتشار بفارق 1,38 د

5- الكولومبي ريغوبرتو أوران بفارق 1,38 د

- ترتيب الخمسة الأوائل في الترتيب العام:

1- السلوفيني تاداي بوغاتشار 43:44.38 ساعة

2- الكولومبي ريغوبرتو أوران بفارق 5:18 د

3- الدنماركي يوناس فينغيغارد بفارق 5:32 د

4- الإكوادوري ريشارد كاراباس بفارق 5:33 د

5- الأسترالي بن أوكونور بفارق 5,58 د

© 2021 AFP