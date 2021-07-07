كأس أوروبا: كاين يقود إنكلترا الى النهائي للمرة الأولى على حساب الدنمارك

لورانس غريفيث تصوير مشترك/ا ف ب

لاعبو انكلترا يحتفلون بعد الهدف الذي سجله هاري كاين في مرمى الدنمارك خلال نصف نهائي كأس أوروبا، 8 تموز/يوليو 2021

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لندن (أ ف ب)

قاد القائد هاري كاين المنتخب الإنكليزي الى نهائي كأس أوروبا للمرة الأولى في تاريخه، بتسجيله هدف الفوز على الدنمارك 2-1 بعد التمديد الأربعاء على ملعب "ويمبلي" في لندن.

وتقدمت الدنمارك عبر ميكيل دامشغارد (30) قبل أن تعادل إنكلترا بهدية من القائد سايمون كيار الذي حول الكرة بالخطأ في شباك بلاده (39). وبعد بقاء النتيجة على حالها في الوقت الأصلي، حسم كاين التأهل التاريخي لبلاده بعدما تابع الكرة في الشباك إثر تصدي الحارس كاسبر شمايكل لركلة جزاء انبرى لها بنفسه في الدقيقة 104.

وتلتقي إنكلترا في النهائي الأحد على "ويمبلي" أيضاً مع إيطاليا المتأهلة الثلاثاء على حساب إسبانيا بركلات الترجيح (1-1 في الوقتين الأصلي والاضافي).

وبعد انتظار طويل وتحديداً منذ 1966 حين توجت على أرضها بلقبها المونديالي الأول على حساب ألمانيا الغربية، باتت إنكلترا الآن على بعد فوز واحد من تحقيق الحلم والفوز باللقب القاري الأول من أول مشاركة لها في النهائي، بعد وضعها حداً لمغامرة الدنمارك التي كانت تمني النفس بتكرار انجاز 1992 حين توجت بطلة.

لكن سيكون بانتظار "الأسود الثلاثة" اختباراً صعباً الأحد في معقلهم "ويمبلي" حين يواجهون إيطاليا المتجددة بقيادة مدربها روبرتو مانشيني.

وخاضت إنكلترا حتى الآن بطولة مثالية، ففازت خمس مرات وتعادلت مرة دون أن تهتز شباك الحارس جوردان بيكفورد سوى مرة واحدة وكانت الأربعاء ضد الدنمارك، محققة إنجازاً قياسياً كأول منتخب يحافظ على نظافة شباكه في المباريات الخمس الأولى من البطولة القارية.

وخلافاً لمونديال روسيا 2018 حين انتهى مشوارها عند نصف النهائي على يد كرواتيا، رفضت إنكلترا هذه المرة التفريط بالفرصة وبلغت النهائي الكبير الثاني فقط في تاريخها بعد مونديال 1966، معوّضة إخفاق 1996 حين ودعت كأس أوروبا على أرضها أمام ألمانيا بركلات الترجيح.

© 2021 AFP