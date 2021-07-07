كوبا أميركا: الأرجنتين تفرض موقعة نارية مع البرازيل في النهائي

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صد الأرجنتين ثلاث ركلات ترجيحية ضد كولومبيا في نصف نهائي كوبا أميركا

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برازيليا (أ ف ب)

صدّ الحارس الأرجنتيني إيميليانو مارتينيس ثلاث ركلات ترجيحية أمام كولومبيا وقاد بلاده الثلاثاء في برازيليا للحاق بالبرازيل إلى نهائي بطولة كوبا أميركا في كرة القدم.

وبعد التعادل 1-1، فازت الأرجنتين 3-2 بركلات الترجيح، لتفرض موقعة منتظرة مع البرازيل المضيفة وحاملة اللقب، السبت على ملعب ماراكانا التاريخي في ريو دي جانيرو وتبلغ النهائي الخامس في آخر سبع نسخ.

وكانت البرازيل حجزت البطاقة الأولى في النهائي بفوزها على البيرو 1-صفر الاثنين.

وسيشهد النهائي مبارزة من العيار الثقيل بين الأرجنتيني ليونيل ميسي وزميله السابق في برشلونة المهاجم نيمار.

وكانت البرازيل قد تغلبت على الأرجنتين 2-صفر في نصف نهائي النسخة الأخيرة عام 2019، عندما غاب نيمار عن بلاده بسبب الاصابة، في طريقها إلى احراز اللقب التاسع في تاريخها.

وبالنسبة لميسي البالغ 34 عاما، قد تكون الفرصة الأخيرة لاحراز أول ألقابه الكبرى مع "ألبي سيليستي"، برغم انجازاته الرائعة مع برشلونة واحرازه جائزة أفضل لاعب في العالم ست مرات.

وخسر ميسي حتى الآن نهائي كوبا أميركا ثلاث مرات بالإضافة إلى نهائي كأس العالم عام 2014.

وسرق الحارس مارتينيس الأنظار من ميسي الذي كان نجم بلاده حتى الآن في النهائيات الحالية التي يتصدر ترتيب هدافيها مع 4 محاولات ناجحة.

لكن ميسي بكّر في صناعة تمريرة حاسمة لزميله لاوتارو مارتينيس الذي افتتح التسجيل من مسافة قريبة في الدقيقة السابعة.

وفي الدقيقة 61، عادل لويس دياس لكولومبيا، عندما انسل وراء الدفاع وسدد من زاوية ضيقة إلى يسار مارتينيس.

وفي ركلات الترجيح، جلبت الزاوية اليسرى الحظ لمارتينيس، فصد ثلاث ركلات للمدافعين دافينسون سانشيس، ييري مينا ولاعب الوسط إدوين كاردونا.

© 2021 AFP