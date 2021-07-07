نهائي "أن بي ايه": بول يقود فينيكس إلى التقدم على ميلووكي

كريس كودوتو غيتي/غيتي عبر ا ف ب

سجل بول 32 نقطة وقاد فينيكس إلى الفوز على ميلووكي في المباراة الأولى من نهائي ان بي ايه

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فينيكس (الولايات المتحدة) (أ ف ب)

قاد الموزع المخضرم كريس بول فريقه فينيكس صنز إلى الفوز على ضيفه ميلووكي باكس 118-105، الثلاثاء في افتتاح سلسلة الدور النهائي من الدوري الأميركي لمحترفي كرة السلة.

وزرع المايسترو بول (36 عاما) الذي يخوض النهائي الأول في موسمه السادس عشر في الدوري، 32 نقطة في سلة ميلووكي ومرّر 9 كرات حاسمة.

كما برز لدى الفائز الهداف ديفن بوكر (27 نقطة) ولاعب الباهاماس العملاق دي أندري ايتون (22 نقطة و19 متابعة).

قال بول "حاولت أن أبقى شرسا وبدأ زملائي بالتحرّك".

ويسعى فينيكس لتعزيز النتيجة عندما يستضيف ميلووكي الخميس في المباراة الثانية، علما بأن الفائز في أربع مباريات من سبع ممكنة يحرز اللقب.

ويخوض فينيكس النهائي الأول في الدوري منذ 1993 باحثا عن باكورة ألقابه، فيما يخوض ميلووكي أول نهائي منذ 1974 وتوّج مرة يتيمة قبل خمسين سنة.

وعاد إلى صفوف ميلووكي نجمه اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو، بعد غيابه عن مباراتين لاصابة في ركبته، فسجل 20 نقطة و17 متابعة في 35 دقيقة.

© 2021 AFP