البنك المركزي الأوروبي يضع هدفا جديدا للتضخم عند "2 %" ويدرج المناخ في استراتيجيته

دانيال رولان ا ف ب/AFP/ارشيف

صورة من الارشيف لمقر البنك المركزي الاوروبي في فرانكفورت بغرب المانيا في 23 كانون الثاني/يناير 2020.

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فرانكفورت (أ ف ب)

وضع البنك المركزي الأوروبي الخميس هدفا جديدا للتضخم وأدرج اعتبارات تغير المناخ في استراتيجيته للسياسة النقدية، في أول إصلاح رئيسي لأهدافه وأدواته منذ نحو عقدين.

وفي المستقبل سيأخذ البنك في الاعتبار المؤهلات البيئية للشركات عند درس ما إذا كان هناك أي أصل من الأصول يمكن أن يكون ضمانا لها أو يمكن شراؤه من قبل المؤسسة التي تتخذ من فرانكفورت مقرا.

كما سيبدأ إجراء "اختبارات إجهاد مناخي" لتقويم مدى تعرض نظام اليورو لأخطار تغير المناخ فيما تتزايد المخاوف بشأن تسارع وتيرة احترار الكوكب.

وأوضح البنك أن التغييرات الجذرية في البيئة قد يكون لها تأثير على التوظيف أو الإنتاج أو حتى الاستقرار المالي، مشيرا إلى أن مراعاة العوامل المناخية كانت بالتالي ضمن تفويضه المتمثل في ضمان استقرار الأسعار.

ووعدت كريستين لاغارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي بأن الإجراءات التي اتفقت عليها منطقة العملة الموحدة المكونة من 19 بلدا ستكون لديها قوة تنفيذية.

وقالت للصحافيين "الأمر ليس مجرد كلمات ولا خطابات. إنه التزام من جانب مجلس الإدارة باكمله بمواعيد التسليم والإنجاز والسعي لتحقيق الأهداف".

وهذه القرارات هي نتيجة لمشروع مراجعة إستراتيجية واسع، الأول منذ العام 2003، أطلقته في نهاية العام 2019 لاغارد.

كذلك، استبدل الهدف المتمثل في تحقيق مستوى تضخم "أقل من 2 في المئة لكن قريب منه" لمنطقة اليورو والذي عمل بموجبه لمدة 18 عاما، بـ"هدف تضخم بنسبة 2 في المئة على المدى المتوسط"، وفق البنك.

وبقي التضخم في منطقة اليورو منخفضا لسنوات رغم التحفيز الاقتصادي غير المسبوق من البنك المركزي الأوروبي، ما أبقى الهدف بعيدا عن المتناول.

وقال المجلس الخميس إنه وافق على هدف "اثنين في المئة".

ومع ذلك، أقر البنك بأنه قد تكون هناك "فترة انتقالية يكون فيها التضخم أعلى من الهدف بشكل معتدل".

© 2021 AFP