الهلال الأحمر التركي يحذر من إغلاق "غير إنساني" لمعبر إيصال مساعدات إلى سوريا

عمر حاج قادور ا ف ب/ارشيف

سلسلة بشرية تضم مئات العاملين في منظمات إنسانية قرب باب الهوى على الطريق المؤدي إلى إدلب، للمطالبة بتمديد إدخال المساعدات إلى سوريا، في 2 تموز/يوليو 2021

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انقرة (أ ف ب)

حذر رئيس الهلال الأحمر التركي الخميس من إغلاق "غير إنساني" محتمل لطريق رئيسي لإيصال مساعدات إلى سوريا بسبب فيتو روسي في مجلس الأمن الدولي.

وسيغلق معبر باب الهوى الذي يتيح إدخال مساعدات من تركيا إلى سوريا، في العاشر من تموز/يوليو ما لم يتم تمديد آلية إدخال المساعدات، في مجلس الأمن لمدة سنة.

وتفضل روسيا حليفة الرئيس بشار الأسد، أن يتم إيصال المساعدات من خلال دمشق، وتعتبر أن المعبر يستخدم لتزويد المقاتلين بالأسلحة.

وقال رئيس المنظمة غير الحكومية كرم كنك لوكالة فرانس برس إن "مصير ملايين الناس المحتاجين سيتأثر سلبا على الأرجح بفيتو ... مثل هذا القرار سيكون غير عادل وغير إنساني".

ودعمت تركيا فصائل معارضة للأسد خلال النزاع المستمر منذ عقد، وهي تتواجد عسكريا في شمال سوريا.

الشهر الماضي قال وزير الخارجية مولود تشاوش أوغلو إن تركيا تريد أن يبقى المعبر مفتوحا، مضيفا بأنه يجري محادثات في الأمم المتحدة سعيا لتغيير الموقف الروسي.

وأرجئ تصويت في مجلس الأمن كان مقررا الخميس، إلى يوم الجمعة على الأرجح وذلك في محاولة لتليين موقف روسيا.

وقال كينيك إن الإخفاق في تمديد آلية المساعدات عبر الحدود ينذر بالتسبب بموجة جديدة من المهاجرين على أعتاب تركيا.

أضاف "نحن بصدد القيام بعملية كبرى لإبقاء (السوريين) في أرضهم".

وتابع "في حال إغلاق محتمل لهذا المعبر الحدودي سيُحرم الناس من الدعم وسنواجه احتمال (وصول) مهاجرين".

وخلال زيارة لبلدة على الحدود مع سوريا، دعا مفوض الاتحاد الأوروبي لإدارة الأزمات يانيز لينارسيتش أيضا لإبقاء المعبر الحدودي مفتوحا.

وقال للصحافيين في بلدة ريحنلي (الريحانية) بجنوب تركيا "إنه وقت حساس لواحدة من أكبر العمليات الإنسانية هناك".

أضاف "العملية تعني الحياة لملايين الأشخاص على الجانب الآخر من الحدود، حيث يعتمد 3,5 مليون شخص على المساعدات الإنسانية التي تأتي من هذا المعبر الحدودي".

وحض المفوض أعضاء المجلس على الموافقة على تمديد آلية إدخال المساعدات.

© 2021 AFP