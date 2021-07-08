رئيس الاتحاد الفرنسي يؤكد بقاء ديشان في منصبه مدربا للمنتخب الوطني

ماركو دجوريكا POOL/ا ف ب

مدرب منتخب فرنسا ديدييه ديشان في لقطة له خلال مباراة فريقه ضد سويسرا في ثمن نهائي كأس اوروبا 2020. 28 حزيران/يونيو 2021

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باريس (أ ف ب)

أكد رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم نويل لوغريت بأن مدرب المنتخب الوطني ديدييه ديشان سيستمر في منصبه على الرغم من خروج المنتخب من الدور ثمن النهائي لكأس اوروبا لكرة القدم وبأن المسالة حسمت "من دون أي نقاش".

وقال لوغريت لصحيفة "لوفيغارو" غداة الاجتماع الذي عقد بينه وبين المدرب الاربعاء "حسمت الاجابة على السؤال في مدى 3 دقائق. رغبته في البقاء قوية تماماً مثل رغبتي".

وكان ديشان استلم تدريب المنتخب عام 2012 خلفا لزميله السابق في المنتخب الفائز بمونديال 1998، لوران بلان، وقاده الى ربع نهائي مونديال 2014 ثم الى نهائي كأس اوروبا عام 2016 على ارضه قبل التتويج بمونديال روسيا 2018.

في المقابل، كان الخروج أمام سويسرا بركلات الترجيح في ثمن نهائي كأس أوروبا الحالية أول فشل له على رأس الجهاز الفني للديوك.

ويرتبط ديشان بعقد مع المنتخب حتى نهاية مونديال قطر المقرر في شهري تشرين الثاني/نوفمبر وكانون الأول/ديسمبر عام 2022.

© 2021 AFP