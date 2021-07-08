سان جرمان يتعاقد مع راموس يحثاً عن تعزيز حظوظه بلقب دوري الأبطال

أندر غييينيا ا ف ب/ارشيف

فرحة سيرخيو راموس بعد تسجيله لريال مدريد في مرمى أوساسونا في الدوري الإسباني، في 9 شباط/فبراير في بامبيلوني

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باريس (أ ف ب)

أعلن نادي باريس سان جرمان الفرنسي لكرة القدم الخميس عن تعاقده مع أسطورة ريال مدريد الإسباني قلب الدفاع سيرخيو راموس بعقد لعامين حتى 2023، ما يجعل نادي العاصمة المغامرة الأخيرة على الأرجح في مسيرة ابن الـ35 عاماً.

وبتعاقده مع لاعب من طراز بطل مونديال 2010 وكأس أوروبا 2008 و2012 الذي يحل في "بارك دي برانس" كلاعب حر بعد انتهاء عقده مع ريال مدريد، يعزز سان جرمان طموحه بتحقيق الحلم الأكبر المتمثل بإحراز دوري أبطال أوروبا، المسابقة التي توج بها الإسباني في أربع مناسبات مع النادي الملكي.

وكان الإعلان عن التعاقد مع راموس متوقعاً منذ فترة وحتى أن سان جرمان ارتكب خطأ ليل الأربعاء في موقعه الرسمي حين نشر تصريحا للإسباني عن ارتدائه القميص رقم 4 مع نادي العاصمة قبل الإعلان عن الرسمي عن التعاقد معه، لكنه تدارك الموقف وألغى ما نشره.

وبانضمامه الى النادي الباريسي، التحق راموس بزملائه السابقين له في ريال مدريد حارس المرمى الكوستاريكي كيلور نافاس والجناح الارجنتيني انخل دي ماريا، إضافة إلى الوافد حديثا الدولي المغربي أشرف حكيمي.

وقال راموس بحسب ما نقل عنه سان جرمان في بيانه "إنه تغيير كبير في حياتي. تحد جديد ويوم لن أنساه أبداً".

وعانى راموس في الموسم المنصرم من كثرة الاصابات وتحديداً في فخذه الأيمن وربلة الساق اليسرى وكوفيد-19 وأخيرًا في العضلة الخلفية لفخذه الايسر، ولم يخض سوى 5 مباريات منذ بداية 2021.

ولعب راموس طيلة الموسم المنصرم 21 مباراة في مختلف المسابقات، وهو أدنى عدد له من المباريات خلال 15 موسماً قضاها في رحاب النادي.

وخسر راموس مركزه في المنتخب الوطني حيث كان أبرز الغائبين عن نهائيات كأس أوروبا 2020 بعد استبعاده المفاجئ عن القائمة النهائية التي انتهى مشوارها في البطولة القارية الثلاثاء عند الدور نصف النهائي على يد إيطاليا بركلات الترجيح.

ويحمل راموس الرقم القياسي لعدد المباريات الدولية مع "لا روخا" حيث لعب 180 مباراة، وسجل 23 هدفاً، وهو ثامن أفضل هداف في تاريخ المنتخب.

دافع عن ألوان اسبانيا في أربعة مونديالات و3 نهائيات لكأس أوروبا. كما لعب دوراً بارزاً في فوز المنتخب بمونديال 2010 في جنوب إفريقيا وبالبطولة القارية عامي 2008 و2012.

© 2021 AFP